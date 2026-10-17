Τα μηνύματα των Μακρόν και Μελόνι προς τους διαδηλωτές

Σκηνές έντασης, βίαιες συγκρούσεις, δακρυγόνα, φωτιές και συλλήψεις συνθέτουν το σκηνικό που επικρατεί σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς χιλιάδες πολίτες έχουν βγει στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια, την οικονομική πολιτική, την κατάσταση στην εκπαίδευση και τις κυβερνητικές επιλογές.

Από το Παρίσι και τη Μασσαλία μέχρι το Μιλάνο, τα Τίρανα και τις Βρυξέλλες, οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου (17/10) συνοδεύονται σε αρκετές περιπτώσεις από σοβαρά επεισόδια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε επεμβάσεις για την αποκατάσταση της τάξης.

Παρότι οι διαδηλώσεις έχουν διαφορετικές αφετηρίες και αιτήματα, κοινό χαρακτηριστικό αποτελεί η αυξανόμενη δυσαρέσκεια ομάδων πολιτών, ιδιαίτερα νέων, απέναντι στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Περίπου 800.000 πολίτες συμμετείχαν σήμερα στις διαδηλώσεις και τις πορείες σε όλη τη Γαλλία κατά του «υψηλού κόστους ζωής», σύμφωνα με τον οριστικό απολογισμό των διοργανωτών βάσει των επικαιροποιημένων στοιχείων που ανακοίνωσαν διάφορες οργανώσεις που μετέχουν στην πανεθνική κινητοποίηση.

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Το συνδικάτο CGT είχε αναφέρει μια αρχική εκτίμηση για τη συμμετοχή 500.000 διαδηλωτών έως τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα), ωστόσο αργότερα ανακοίνωσε ότι ο αριθμός ανέρχεται σε 800.000, όπως ανέφεραν νεολαιίστικες οργανώσεις, εκ των οποίων η Φοιτητική Ένωση, και ένας ιστότοπος των «Κίτρινων Γιλέκων» μετά την αύξηση των διαδηλωτών σε διάφορες μεγάλες πόλεις, κυρίως στο Μονπελιέ, το Στρασβούργο, τη Λιλ, το Μπορντό, τη Νάντη και τη Μασσαλία.

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Από τη Μασσαλία και τη Λυών μέχρι το Παρίσι, μεγάλες εντάσεις και σφοδρές συγκρούσεις σημάδεψαν σήμερα τις διαδηλώσεις "οργής" για το «υψηλό κόστος ζωής», στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες σε όλη τη Γαλλία, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

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«Οκτακόσιες χιλιάδες» άνθρωποι έλαβαν μέρος σήμερα στο κίνημα αυτό σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, το οποίο κάλεσε την κυβέρνηση να "σταματήσει την καταστολή" μετά τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων επιβολής του νόμου.

{https://x.com/disclosetv/status/2111508810150051930}

Στο νοτιοανατολική Γαλλία, ένας διαδηλωτής έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα που έριξαν οι αστυνομικές δυνάμεις, την οποία φέρεται να έπιασε στα χέρια του, ανέφερε καλά ενημερωμένη πηγή. Ένας νέος ακρωτηριασμός --έπειτα από αυτόν ενός 15χρονου μαθητή κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων στη Λανς της βόρειας Γαλλίας στις αρχές Οκτωβρίου -- σημειώνεται κατά τη διάρκεια μιας ημέρας πανεθνικής κινητοποίησης και «οργής» για το «υψηλό κόστος ζωής».

{https://x.com/BillMelugin_/status/2111517261261664667}

Με συνθήματα όπως «Καταστρέψτε το σύστημα», «Παίρνουμε τη Βαστίλη», η κινητοποίηση στην οποία συμμετείχαν τα «Κίτρινα Γιλέκα», μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, ακτιβιστές για το κλίμα και αντιφασίστες εξέλαβε μερικές φορές χαρακτήρα εξέγερσης.

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Στη Μασσαλία, στον νότο, δεκάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν στο κέντρο της πόλης. Δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν επίσης για λίγο στην είσοδο του δημαρχείου φωνάζοντας: «Είναι Επανάσταση, παίρνουμε τη Βαστίλη!», πριν διαλυθούν από την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

{https://x.com/APchris06/status/2111526949306962163}

Η κατάληψη αυτής της φυλακής από τους Παριζιάνους στις 14 Ιουλίου 1789 σηματοδότησε την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Διαδηλωτές προσπάθησαν να επιτεθούν σε κέντρα εξουσίας σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, όπως στη Λιλ όπου άτομα παραβίασαν αρκετές εισόδους του δημαρχείου λεηλατώντας και προκαλώντας ζημιές σε ένα μέρος των εγκαταστάσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm7awfsfigcx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μακρόν: «Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας»

«Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν σχολιάζοντας τα συνεχιζόμενα σημερινά επεισόδια στο Παρίσι και στις άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις . Αυτοί που έσπασαν, που επιτέθηκαν στα αστυνομικά τμήματα, στους δήμους αλλά και στα εμπορικά καταστήματα θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος εκφράζοντας ταυτόχρονα τη συμπαράστασή του στις αστυνομικές δυνάμεις τις οποίες χαρακτήρισε «εγγυήτριες του δικαιώματος στην διαδήλωση». «Θα είμαστε απολύτως απέναντι σε αυτούς που θέλουν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά» κατέληξε.

Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς για την προεδρία της Δημοκρατίας Ζαν-Λικ Μελανσόν επέρριψε ευθύνες στις αστυνομικές αρχές για τα επεισόδια, καλώντας ταυτόχρονα τους διαδηλωτές να μην μετέχουν σε βανδαλισμούς και σε πλιάτσικα.

Απαντώντας στον Μελανσόν ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί τον κάλεσε να δείξει υπευθυνότητα λέγοντας ότι το να κατηγορεί κανείς αστυνομικές αρχές συνιστά κυνική μετάθεση ευθυνών. Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τέλος τον Μελανσόν να κατονομάσει αυτούς που μετέχουν σε βανδαλισμούς και πλιάτσικα.

Ιταλία: Νέα σειρά κινητοποιήσεων σε Μιλάνο, Μπολόνια και Τορίνο

Νέα σειρά κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκε σήμερα σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, κυρίως στο Μιλάνο, στο Τορίνο, στη Μπολόνια και στη Ρώμη. Στην ιταλική πρωτεύουσα μεγάλη πορεία οργανώθηκε από το συνδικάτου Cgil, το οποίο μετρά 4,5 εκατομμύρια μέλη, με στόχο την ευθεία αμφισβήτηση της γραμμής της κυβέρνησης Μελόνι. Ο γραμματέας του συνδικάτου, ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, ανακοίνωσε ότι στις 20 Νοεμβρίου το Cgil θα κατέβει σε γενική απεργία. Πρόκειται για την ίδια ημέρα για την οποία έχει οριστεί πανευρωπαϊκή απεργία φοιτητών.

Σε διαμαρτυρία που οργανώθηκε στη Μπολόνια, ένας μικρός αριθμός νεαρών διαδηλωτών με καλυμμένο το πρόσωπο συγκρούστηκε με την αστυνομία πετώντας πέτρες και μπουκάλια. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση γκλοπ και δακρυγόνων.

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Κινητοποίηση κατά της αύξησης του κόστους ζωής και της ανόδου της τιμής των καυσίμων πραγματοποιήθηκε και στο Τορίνο, με συνθήματα αμφισβήτησης του ακροδεξιού κόμματος "Εθνικό Μέλλον", του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι. Στο Μιλάνο, σε διαδήλωση κατά της ακρίβειας, σημειώθηκαν συγκρούσεις στην κεντρική πλατεία Ντουόμο.

Μειοψηφία διαδηλωτών, πάντα με καλυμμένο πρόσωπο, πέταξε πυροσβεστήρες, καπνογόνα και τραπεζάκια των καφέ μπαρ στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν γκλοπ και προχώρησαν σε ρίψεις νερού. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες και τουλάχιστον μια νεαρή κοπέλα και ένας αστυνομικός φέρουν τραύματα στο κεφάλι.

Έως τώρα πραγματοποιήθηκαν πενήντα προσαγωγές. Τουρίστες και κάτοικοι που βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης, έσπευσαν να βρουν καταφύγιο σε καταστήματα και πολυκατοικίες γύρω από την πλατεία του Ντουόμο.

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Μελόνι: «Το να διαδηλώνεις αποτελεί δικαίωμα, το να καταστρέφεις τις πόλεις όχι»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε σήμερα στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα σε πολλές ιταλικές πόλεις και σε βίαιες παρεκτροπές που οφείλονται σε μειοψηφία διαδηλωτών, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους με καλυμμένο το πρόσωπο.

«Το να διαδηλώνεις αποτελεί δικαίωμα, το να καταστρέφεις τις πόλεις μας όχι. Ανανεώνω το αίτημά μου προς την αντιπολίτευση: δεν πρέπει να είναι ασαφής πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να καταγγείλει με σαφήνεια τη βία και να κάνει έκκληση για ειρηνική διεξαγωγή κάθε κινητοποίησης. Η απόρριψη πρέπει να είναι ομόφωνη. Κάθε δισταγμός μετατρέπεται σε δικαιολογία. Η σιωπή είναι απαράδεκτη», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλι Σλάιν είχε καταδικάσει νωρίτερα τη βία που καταγράφηκε χθες στην κινητοποίηση στο Τορίνο εκφράζοντας «όλη της την αλληλεγγύη, όπως και του κόμματός της, στους αστυνομικούς, στους δημοσιογράφους και στην πόλη του Τορίνο που δέχθηκαν εγκληματική επίθεση από βίαιες, οργανωμένες ομάδες με καλυμμένο το πρόσωπο». Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, τουλάχιστον σαράντα διαδηλωτές και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Μιλάνο.

Αλβανία: Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα Τίρανα και σε πολλές πόλεις όπου συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Χιλιάδες νεαροί Αλβανοί συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το υπουργείο Παιδείας, στο κέντρο των Τιράνων, πέμπτη ημέρα ενός διογκούμενου κινήματος στο οποίο πρωτοστατούν οι φοιτητές, που ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

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Η διαμαρτυρία εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια όταν μια ομάδα μασκοφόρων νεαρών εκτόξευσε πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με τη ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, δακρυγόνων και με τη χρήση αντλιών νερού.

Έκρυθμη ήταν η κατάσταση στην πρωτεύουσα μία ώρα πριν το ραντεβού των διαδηλωτών για ένα μεγάλο συλλαλητήριο που άρχισε στις 7 τοπική ώρα.

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Με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική από τα δακρυγόνα, συγκρούσεις με την αστυνομία γίνονταν σε πολλούς δρόμους των Τιράνων, με τους διαδηλωτές να πετούν μολότοφ, να σπάζουν με σιδερολοστούς τζαμαρίες επιχειρήσεων και μετά να τις λεηλατούν.

Η ένταση κορυφώθηκε πριν από λίγο κατά την πορεία των διαδηλωτών προς το γραφείο του πρωθυπουργού. Από την ταράτσα του υπουργείου Εσωτερικών, αστυνομικές δυνάμεις πέταξαν δακρυγόνα για να τους διαλύσουν, όμως δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η κατάσταση να μοιάζει πολεμική έως αυτή την ώρα.

Ένα τεθωρακισμένο όχημα της αστυνομίας ρίψης νερού άρπαξε φωτιά στην οροφή, ενώ στις φλόγες έχει τυλιχτεί και ένα αυτοκίνητο έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των νοσοκομείων, από τα επεισόδια των τεσσάρων ημερών υπάρχουν 207 τραυματίες, οι 132 είναι αστυνομικοί, οι 58 είναι διαδηλωτές και οι 17 είναι περαστικοί.

Οι διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τη διαφθορά και την έλλειψη θέσεων εργασίας, άρχισαν να εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Αλβανία. Στα Τίρανα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, διαδηλωτές έσπασαν τζάμια, έβαλαν φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια και συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, 500 διαδηλωτές έχουν προσαχθεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων οι 330 αφέθηκαν ελεύθεροι. Περίπου 120 αστυνομικοί και 45 διαδηλωτές καταγράφηκαν ως τραυματίες, παρότι είναι πιθανό πολλοί τραυματισμοί διαδηλωτών να μην έχουν καταγραφεί.

Οι ταραχές αυτές αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τον Ράμα, ο οποίος κυβερνά από το 2013 και κέρδισε μια τέταρτη θητεία στις εκλογές του περασμένου έτους. Οι διαμαρτυρίες πραγματοποιούνται έπειτα από μήνες ειρηνικών διαδηλώσεων, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τα σχέδια για την κατασκευή ενός πολυτελούς θερέτρου στην παρθένα νότια ακτογραμμή της Αλβανίας, ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

{https://x.com/Tirana_Report/status/2111479833062457463}

Η κυβέρνηση του Ράμα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο σκανδάλων διαφθοράς, και σύμφωνα με αναλυτές η Αλβανία αποτελεί κόμβο για εγκληματικές οργανώσεις που επιδιώκουν τη νομιμοποίηση εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες της χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ.

Ο Ράμα, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσε στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, τόνισε σήμερα ότι η κυβέρνησή του σέβεται τους φοιτητές και θα προστατεύσει το δικαίωμά τους να διαδηλώνουν.

«Η ευθύνη μου είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να προστατεύσω τους πολίτες μας, να εγγυηθώ τη δικαιοσύνη και να οδηγήσω την Αλβανία μπροστά, μαζί με αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία διαθέτει μια πολύ σαφή εντολή: να δει την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030», έγραψε στο Facebook.

Βέλγιο: Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας στις Βρυξέλλες

Εκατοντάδες άτομα, στην πλειονότητά τους νέοι, διαδήλωσαν σήμερα στις Βρυξέλλες, με διαδηλωτές να συγκρούονται με την αστυνομία, σε ταραχές που εν μέρει πυροδοτήθηκαν από τις διαδηλώσεις στη γειτονική Γαλλία.

Βελγικά φοιτητικά κινήματα τονίζουν ότι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, καθώς και για μεταρρυθμίσεις που, όπως φοβούνται, θα καταστήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση λιγότερο προσβάσιμη.

{https://x.com/SebastianKruis/status/2111449908008149225}

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο των Βρυξελλών, με πολλούς να φορούν μάσκες και φώναζαν αντιφασιστικά συνθήματα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανόνια νερού, ενώ διαδηλωτές ανέτρεψαν ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm7buz3818jt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι «αυτό που εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί πλέον μια απλή διαμαρτυρία» και ότι «θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αποκατάσταση της τάξης απέναντι στους ταραχοποιούς».

Μια διαδήλωση πραγματοποιήθηκε επίσης στην πόλη Λιέγη, όπου νωρίτερα αυτόν τον μήνα φοιτητές είχαν διαδηλώσει σχετικά με το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα, καταγγέλοντας το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό.