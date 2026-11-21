Στη Γαλλία οι Πράσινοι κοιτάζουν προς τον Μελανσόν.

Η επικεφαλής των Πρασίνων στη Γαλλία, Μαρίν Τοντελιέ, δήλωσε έτοιμη να συζητήσει ακόμη και την απόσυρση της δικής της υποψηφιότητας, προκειμένου να συγκροτηθεί εκλογικός συνασπισμός γύρω από τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, με το βλέμμα στην αναμέτρηση με την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν.

Η κίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Τοντελιέ δεν ανήκει στους παραδοσιακούς συμμάχους του Μελανσόν. Αντιθέτως, στο πρόσφατο παρελθόν είχε ασκήσει έντονη κριτική στον ηγέτη της Ανυπότακτης Γαλλίας.

Η πρωτοβουλία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του σοσιαλδημοκράτη Ραφαέλ Γκλικσμάν, ο οποίος κατηγόρησε την Τοντελιέ ότι απομακρύνεται από τη φιλοευρωπαϊκή παράδοση των Οικολόγων. Ούτε οι ίδιοι οι Πράσινοι είναι ενωμένοι: άλλοι προκρίνουν τον Μελανσόν, άλλοι τον Γκλικσμάν και άλλοι την αυτόνομη κάθοδο.

Η τελική απόφαση αναμένεται τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, η συζήτηση που άνοιξε στη Γαλλία παρουσιάζει ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, όπου ο κατακερματισμός στον προοδευτικό χώρο ευνοεί τη ΝΔ να διατηρεί δημοσκοπικό προβάδισμα, παρά την τεράστια φθορά της.

Α.