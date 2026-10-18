Το έντονο κύμα κοινωνικής αναταραχής και μαζικών διαδηλώσεων «σαρώνει» τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αλβανία, την Ιταλία, ενώ κινητοποιήσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά καταγράφονται και σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Πρωτοφανές κύμα μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, που πλέον υποστηρίζεται ολοένα και από περισσότερα συνδικάτα και κοινωνικές ομάδες, κλιμακώνεται πλέον στην Ευρώπη, ενώ 21 Οκτωβρίου ετοιμάζεται μεγάλη κινητοποίηση στην Ελλάδα.

Το έντονο κύμα κοινωνικής αναταραχής και μαζικών διαδηλώσεων «σαρώνει» τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αλβανία, την Ιταλία, ενώ κινητοποιήσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά καταγράφονται και σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί η εκπαίδευση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, καθώς δάσκαλοι και καθηγητές προχωρούν σε κινητοποιήσεις, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα. Στο πλευρό των εκπαιδευτικών αναμένεται να βρεθούν και μαθητές, με αιχμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα σχολεία.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει στάσεις εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καλώντας τις ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00.

Στην Αθήνα, το απεργιακό ραντεβού έχει οριστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Παράλληλες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μαθητές για συλλαλητήριο στις 21/10: «Σε Ελλάδα και Γαλλία, παντού ξεσηκωμός – Ίδια τα προβλήματα, ίδιος ο εχθρός!»

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας επισημαίνει τα εξής: «Οι μαθητές στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουμε μια αφόρητη κατάσταση στα σχολεία μας. Μας πνίγει η καθημερινότητα αλλά και το πώς θα τα καταφέρουμε τώρα και στο μέλλον. Υποχρηματοδότηση, υπεράριθμες τάξεις, κενά εκπαιδευτικών, ακρίβεια σε κυλικεία - εκδρομές - δραστηριότητες, ατελείωτες εξετάσεις με πολύ άγχος, καθόλου ελεύθερο χρόνο και εμπόδια ανάλογα με την τσέπη των γονιών μας. Μέσα σε όλα αυτά… τρέχουν να φέρουν νόμο για Τριπλές Πανελλαδικές! Τα σχολεία μας γίνονται νέα "Τέμπη": διαρροή αερίου στην Γκράβα με 4.500 μαθητές, ταβάνια στα κεφάλια μας σε Κορυδαλλό, Λαμία, Θεσσαλονίκη και αλλού. Απόδειξη ότι απέναντί μας είναι ένα κράτος που δεν έχει προτεραιότητα εμάς και τις ανάγκες μας αλλά τα κέρδη των λίγων. Για αυτούς σχεδιάζει και περνά νόμους και όχι για εμάς και τις οικογένειές μας.

Είναι καθαρό. Απέναντί μας έχουμε μια κοινή πολιτική ΕΕ, κυβερνήσεων, υπουργείων, κομμάτων που τη στηρίζουν. Λεφτά για τους πολέμους τους – λεφτά σε βιομήχανους, τραπεζίτες, εφοπλιστές, σουπερμαρκετάδες… στο λεπτό. Εμείς, η Παιδεία μας, το μέλλον μας…. Στον αέρα! ... Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία: μία επιλογή!

Δεν έχουμε καμία άλλη υπομονή και καμία εμπιστοσύνη σε όσους παίζουν με τις ζωές, την Παιδεία και το μέλλον μας. Σήμερα, στον 21ο αιώνα μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό, σύγχρονο και πραγματικά νέο και καλό σχολείο και όχι να συμβιβαζόμαστε με την κατάσταση. Όμως, αξία στις ζωές μας θα δώσουμε εμείς! Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Τώρα εμπιστευόμαστε τη δικιά μας ΔΥΝΑΜΗ.

Οι μαθητές της Γκράβας δείχνουν τον δρόμο. Νίκησαν γιατί δεν πειθάρχησαν στο "καθίστε στα αυγά σας και ας ανατιναχτείτε". Νίκησαν γιατί αμφισβήτησαν τα ψέματα και τις υποσχέσεις. Νίκησαν και μας δείχνουν πως μόνο με ενωμένο, οργανωμένο και συντονισμένο αγώνα και σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους μπορούμε να ακουστούμε, να νικήσουμε!»

Σε αναβρασμό η Γαλλία

Περίπου 800.000 πολίτες συμμετείχαν το Σάββατο (17/10), στις διαδηλώσεις και τις πορείες σε όλη τη Γαλλία κατά του υψηλού κόστους ζωής, σύμφωνα με τον οριστικό απολογισμό των διοργανωτών βάσει των επικαιροποιημένων στοιχείων που ανακοίνωσαν διάφορες οργανώσεις που μετέχουν στην πανεθνική κινητοποίηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=yeq_dW5yu88}

Το συνδικάτο CGT, το μεγαλύτερο της χώρας, είχε αναφέρει μια αρχική εκτίμηση για τη συμμετοχή 500.000 διαδηλωτών έως τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα), ωστόσο αργότερα ανακοίνωσε ότι ο αριθμός ανέρχεται σε 800.000, μετά την αύξηση των διαδηλωτών σε διάφορες μεγάλες πόλεις, εκτός του Παρισιού, όπως στο Μονπελιέ, το Στρασβούργο, τη Λιλ, τη Λυών, το Μπορντό, τη Νάντη και τη Μασσαλία.

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Αργά το απόγευμα του Σαββάτου (17/10), διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο του 10ου διαμερίσματος του Παρισιού, με αποτέλεσμα περίπου 100 άνθρωποι, οι οποίοι συμμετείχαν σε εκδήλωση ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού στο πλαίσιο του «Ροζ Οκτώβρη», να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του κτιρίου.

{https://x.com/Inevitablewest/status/2111534978748252283}

Κατά την εισβολή έσπασαν τζάμια και πυροδοτήθηκαν καπνογόνα. Η δήμαρχος του διαμερίσματος, Αλεξάντρα Κορντεμπάρ, ζήτησε από την αστυνομία του Παρισιού να προχωρήσει στην εκκένωση του κτιρίου.

Νέος ακρωτηριασμός διαδηλωτή

Στο νοτιοανατολική Γαλλία, ένας διαδηλωτής έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα που έριξαν οι αστυνομικές δυνάμεις, την οποία φέρεται να έπιασε στα χέρια του, ανέφερε καλά ενημερωμένη πηγή.

Είχε προηγηθεί ο ακρωτηριασμός ενός 15χρονου μαθητή κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων στη Λανς της βόρειας Γαλλίας στις αρχές Οκτωβρίου.