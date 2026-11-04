Η καμπάνια, μάς προσκαλεί να γνωρίσουμε μια Ελλάδα που πολλές φορές βρίσκεται λίγο πιο πέρα από τις εικόνες που έχουμε συνηθίσει.

Την υπογραφή της Choose φέρει η νέα καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα», που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας TAG GREECE (Tradition, Agritourism and Gastronomy).

Η επίσημη παρουσίαση της καμπάνιας πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πρωτοβουλίας για την προβολή της αυθεντικής Ελλάδας και των μοναδικής φιλοξενίας που προσφέρει κάθε τόπος.

Η καμπάνια, μάς προσκαλεί να γνωρίσουμε μια Ελλάδα που πολλές φορές βρίσκεται λίγο πιο πέρα από τις εικόνες που έχουμε συνηθίσει. Την Ελλάδα των ανθρώπων της, των τοπικών γεύσεων, της παράδοσης και των μικρών καθημερινών εμπειριών που κάνουν κάθε περιοχή της ξεχωριστή.

Αυτή ακριβώς η ιδέα βρίσκεται στην καρδιά της δημιουργικής προσέγγισης της Choose. Το «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα» δεν είναι απλώς μια πρόσκληση για ταξίδι. Είναι μια αφορμή να ανακαλύψουμε ξανά όσα κάνουν τη χώρα μας μοναδική, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους πίσω από τα τοπικά προϊόντα, να δοκιμάσουμε τις γεύσεις κάθε τόπου και να ανακαλύψουμε τις ιδιαίτερες ταυτότητες των ελληνικών προορισμών.

Με αφετηρία αυτή την ιδέα, η Choose σχεδίασε την καμπάνια και αναλαμβάνει την υλοποίησή της, με πολυεπίπεδη παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επικοινωνιακή της ανάπτυξη περιλαμβάνει τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο Τύπο, ψηφιακά μέσα και social media, καθώς και στοχευμένες ενέργειες υπαίθριας διαφήμισης (outdoor) σε επιλεγμένα σημεία υψηλής προβολής και στρατηγικής σημασίας σε διεθνές επίπεδο.

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Παράλληλα, η Choose υλοποιεί το roadshow της καμπάνιας, μεταφέροντας το μήνυμα «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα» σε συνολικά 12 προορισμούς της χώρας. Η δράση έχει ήδη ξεκινήσει από τη Σύρο και τη Χίο και θα συνεχιστεί σε ακόμη 10 περιοχές της Ελλάδας, φέρνοντας την πρωτοβουλία πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύοντας τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα.

Η καμπάνια αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας TAG GREECE του Υπουργείου Τουρισμού, που έχει στόχο να φέρει στο προσκήνιο τον αγροτουρισμό, την ελληνική γαστρονομία και την τοπική παραγωγή, ενθαρρύνοντας τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν περισσότερες πλευρές της χώρας, κάθε εποχή του χρόνου.

Για την Choose, το «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα» είναι ένα project με ιδιαίτερη αξία καθώς συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα της χώρας και έχει στόχο να μεταφέρει στο εγχώριο και διεθνές κοινό το μήνυμα με έναν άμεσο, ζεστό και ανθρώπινο τρόπο.

Γιατί η Ελλάδα έχει πάντα κάτι καινούργιο να μας αποκαλύψει. Αρκεί να έρθουμε λίγο πιο κοντά.

Δείτε εδώ δύο από τα βίντεο της καμπάνιας «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα»:

{https://www.youtube.com/watch?v=NnSwvjvq4rM}

{https://youtu.be/fUYf0zK-2qg?si=3H1M17wZ5nHzKYPr}