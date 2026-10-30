Το συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2026 του ολλανδικού δείκτη TTF διαμορφωνόταν στις 30 Οκτωβρίου στα 103 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας άνοδο 5,19%.

Νέος συναγερμός για την ευρωπαϊκή οικονομία σημαίνει η εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 103 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς η ενεργειακή ακρίβεια απειλεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να βάλει φρένο στην ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το συμβόλαιο Δεκεμβρίου 2026 του ολλανδικού δείκτη TTF διαμορφωνόταν στις 30 Οκτωβρίου στα 103 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας άνοδο 5,19%. Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, στη βιομηχανική παραγωγή και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα ενόψει του χειμώνα.

Προειδοποιητικό σήμα

Η άνοδος του TTF αποτελεί σοβαρό προειδοποιητικό σήμα για την ευρωζώνη, καθώς το φυσικό αέριο παραμένει σημαντική πηγή ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Όσο ακριβότερο γίνεται, τόσο αυξάνεται το κόστος λειτουργίας των εργοστασίων, των εμπορικών επιχειρήσεων και των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα να απορροφήσουν τις ανατιμήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους τους, ή να τις μεταφέρουν στις τελικές τιμές. Και στις δύο περιπτώσεις, η οικονομική δραστηριότητα δέχεται πιέσεις, καθώς περιορίζονται οι δυνατότητες για νέες επενδύσεις και ενισχύεται η αβεβαιότητα.

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα μελέτης οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε προ μηνών. Σύμφωνα με την έρευνα Energy Commodity Price Shocks in the Euro Area, οι αυξήσεις στις τιμές των εισαγόμενων ενεργειακών προϊόντων το 2022 πρόσθεσαν περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό της ευρωζώνης και αφαίρεσαν περίπου μία ποσοστιαία μονάδα από την ανάπτυξη.

Κίνδυνοι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Για την Ελλάδα, οι κίνδυνοι εντοπίζονται κυρίως στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι μονάδες φυσικού αερίου επηρεάζουν τη διαμόρφωση των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος. Εάν η άνοδος διατηρηθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ακριβότερους λογαριασμούς, υψηλότερα λειτουργικά έξοδα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρόσθετες πιέσεις σε βιομηχανία, μεταποίηση και αγροτική παραγωγή. Παράλληλα, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών θα μπορούσε να περιορίσει την κατανάλωση, που αποτελεί βασικό στήριγμα της ελληνικής οικονομίας.

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Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει η ενεργειακή ανατίμηση. Η παραμονή του TTF σε τόσο υψηλά επίπεδα θα μπορούσε να επιβαρύνει τις εισαγωγές ενέργειας, να συμπιέσει την ανταγωνιστικότητα και να δυσκολέψει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.