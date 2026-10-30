Το σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα αποφασίστηκε ομόφωνα να επαναλειτουργήσει με κλειστή την παροχή αερίου με δεδομένο ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή ή ένδειξη οσμής αερίου σε κανέναν από τους έξι ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Στις σχολικές αίθουσες επιστρέφουν από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου οι μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, έπειτα από την υπόθεση με την οσμή φυσικού αερίου που είχε οδηγήσει στην αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας τους.

Ωστόσο, η επιστροφή των μαθητών θα γίνει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς η παροχή φυσικού αερίου θα παραμείνει κλειστή και τα συστήματα θέρμανσης εκτός λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες και να δοθεί η προβλεπόμενη πιστοποίηση. Η απόφαση ελήφθη κατά την 38η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, ύστερα από εισήγηση του δημάρχου Χάρη Δούκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επαναλειτουργία των σχολείων από τις 2 Νοεμβρίου, με την παροχή φυσικού αερίου να παραμένει διακομμένη.

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Γκράβα: Τι έδειξαν οι έξι έλεγχοι για πιθανή διαρροή αερίου

Μετά τις αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου και στην πραγματοποίηση διαδοχικών ελέγχων, προκειμένου να διερευνηθεί η κατάσταση των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τη δημοτική Αρχή, πραγματοποιήθηκαν συνολικά έξι έλεγχοι, χωρίς να εντοπιστεί διαρροή ή ένδειξη οσμής φυσικού αερίου.

Οι τρεις πραγματογνωμοσύνες πραγματοποιήθηκαν από:

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Την ENAON, τον διαχειριστή του δικτύου φυσικού αερίου.

Την ICON, την εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των καυστήρων για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Παράλληλα, η ENAON πραγματοποίησε τρεις επιπλέον ελέγχους με τη μέθοδο Picarro, ένα σύστημα ανίχνευσης που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό πιθανών ενδείξεων διαρροής αερίου.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι έγιναν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους 2 και 3 Οκτωβρίου, 9 και 10 Οκτωβρίου καθώς και 26 έως 28 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, κανένας από τους ελέγχους δεν έδειξε διαρροή ή σχετική ένδειξη.

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Χωρίς θέρμανση τα σχολεία – Πότε θα επανέλθει το φυσικό αέριο

Το βασικό ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα αφορά τη θέρμανση των σχολικών μονάδων. Παρότι οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στις αίθουσες τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η εγκατάσταση φυσικού αερίου θα παραμείνει κλειστή. Όπως διευκρινίστηκε, τα συστήματα έχουν εκκενωθεί από φυσικό αέριο και θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες που θα προκύψουν από τις τεχνικές μελέτες και τις πραγματογνωμοσύνες, ώστε η εγκατάσταση να εναρμονιστεί με την εγκεκριμένη μελέτη και να πιστοποιηθεί εκ νέου. Το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε προβλέπει την επαναλειτουργία της θέρμανσης στις 23 Νοεμβρίου ή, το αργότερο, έως το τέλος του μήνα, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες εργασίες και έχουν δοθεί οι απαιτούμενες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες βασίζεται στα πορίσματα των τεχνικών ελέγχων, ενώ η παροχή φυσικού αερίου δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης.

Τι θα γίνει με τις χαμένες διδακτικές ώρες των μαθητών της Γκράβας

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι η αναπλήρωση των μαθημάτων που χάθηκαν κατά το διάστημα που τα σχολεία της Γκράβας παρέμειναν κλειστά για τη διά ζώσης εκπαίδευση. Το υπουργείο Παιδείας έχει αναφερθεί σε μέτρα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, μεταξύ των οποίων η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, η αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και η πρόσθετη υποστηρικτική διδασκαλία. Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, αλλά και για τις μικρότερες τάξεις, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη διακοπή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει αναφερθεί στην ανάγκη να καλυφθούν τα μαθησιακά κενά που ενδέχεται να δημιουργήθηκαν, με αξιοποίηση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων.