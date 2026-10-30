Το πρόγραμμα των στάσεων εργασίας που ανακοίνωσαν ΔΟΕ και ΟΛΜΕ μέχρι το τέλος του μήνα.

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ συνεχίζουν δυναμικά τις καθημερινές τους στάσεις εργασίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και τον Νοέμβριο. Οι κινητοποιήσεις αφορούν δύο βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών και αφορούν τις υποχρεωτικές υπερωρίες που τους ανατίθενται για την κάλυψη των κενών στα σχολεία, αλλά και τη διαδικασία αξιολόγησης.

Κυλιόμενες καθημερινές στάσεις εργασίας έως τις 30 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών, δάσκαλοι και καθηγητές προχωρούν σε στάσεις εργασίας από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Ειδικότερα, το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σε υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02 23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ). Παράλληλα για να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες αποφασίζει να προκηρύξει πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίες. Η Ομοσπονδία αντιδρά στην πρακτική κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών μέσω της ανάθεσης πρόσθετων διδακτικών ωρών στους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς.

Αντίστοιχα η ΔΟΕ κηρύσσει στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, της οποίας μπορούν να κάνουν χρήση οι συνάδελφοι στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της». Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση περισσότερων ωρών, συμπληρωματικά, καλούνται οι Σ.Ε.Π.Ε. να το αποφασίζουν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνάδελφοι. Mέριμνα έχει ληφθεί για τις υποχρεωτικές υπερωρίες καθώς έχουν προκηρυχθεί συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας από τις 2/11/2026 έως τις 30/11/2026 για όλους τους συναδέλφους και για τις ώρες αυτές, ανάλογα με το ωράριο του/της κάθε εκπαιδευτικού, που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες, με στόχο τη συνδικαλιστική τους κάλυψη.