«Δεν πάει άλλο με τα κενά στα σχολεία»: Οι γονείς είναι στα κάγκελα για τις εκατοντάδες χαμένες ώρες μαθημάτων και ζητούν άμεσα την παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο 1ο Γυμνάσιο Ραφήνας λόγω των τεράστιων κενών που καταγράφονται καθημερινά στις τάξεις καθώς υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε καθηγητικό προσωπικό. Σύμφωνα με τους γονείς του σχολείου και την επιστολή διαμαρτυρίας τους 47 διδακτικές ώρες χάνονται κάθε εβδομάδα, μια κατάσταση που ξεκίνησε από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι ελλείψεις αφορούν κυρίως τα φιλολογικά μαθήματα, ενώ κενά καταγράφονται επίσης στα Θρησκευτικά, στη Φυσική και στη Χημεία. Συγκεκριμένα, χάνονται 32 ώρες φιλολογικών μαθημάτων, 10 ώρες Θρησκευτικών, 4 ώρες Φυσικής και 1 ώρα Χημείας εβδομαδιαίως.

Όπως τονίζουν οι γονείς «Αποτέλεσμα αυτής της υποστελέχωσης είναι τα συνεχή «κενά» στο πρόγραμμα, οι πρόωρες αποχωρήσεις των μαθητών και η αδυναμία κάλυψης της προβλεπόμενης ύλης. Η εκπαίδευση των παιδιών μας δεν είναι αναλώσιμη και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ημίμετρα». Παράλληλα, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις στη μαθησιακή πορεία των παιδιών, επισημαίνοντας ότι οι ελλείψεις εντείνουν τις ανισότητες μεταξύ των μαθητών και επιβαρύνουν οικονομικά τις οικογένειες, οι οποίες ενδέχεται να καταφύγουν σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα για την κάλυψη των κενών.

Σε επιστολή τους προς το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, οι γονείς, οι κηδεμόνες και το Μαθητικό Συμβούλιο ζητούν την άμεση τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, καθώς και τη λήψη μέτρων για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών.