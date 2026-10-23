Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου φέρνει χαμόγελα αργίας με κλειστά σχολεία σε μαθητές της Θεσσαλονίκης αλλά και της Αττικής.

Το σημερινό σχόλασμα θα είναι διαφορετικό για τους μαθητές τριών περιοχών καθώς τα σχολεία τους θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου λόγω της εορτής του πολιούχου τους Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα το γεγονός ότι ακολουθεί σαββατοκύριακο δημιουργεί ένα εξαιρετικό τριήμερο ξεκούρασης και ανεμελιάς από τις σχολικές υποχρεώσεις. Η επιστροφή τους στα θρανία όμως θα γίνει την Πέμπτη 29 του μήνα καθώς μεσολαβεί η σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου αλλά και η αντίστοιχη σχολική αργία ανήμερα με την διεξαγωγή των μαθητικών παρελάσεων. Κάπως έτσι οι ημερολογιακές καραμπόλες χαρίζουν φέτος χαμόγελα στους μαθητές της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου, της Πετρούπολης αλλά και της Κηφισιάς που μετά από 77 χρόνια άλλαξε πολιούχο, επιλέγοντας ως ημέρα αργίας την 26η Οκτωβρίου.

Ποιος είναι ο πολιούχος Άγιος Δημήτριος

Ανήμερα 26 Οκτωβρίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Δημητρίου που αποτελεί έναν από από τους πιο αγαπητούς και τιμώμενους Αγίους της Ορθοδοξίας. Από νεαρή ηλικία διακρίθηκε για τη μόρφωση, τη σύνεση και τη βαθιά του ευσέβεια. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ανέλαβε τη θέση του ως αξιωματούχος του ρωμαϊκού στρατού, φτάνοντας στον βαθμό του στρατηγού της πόλης. Κατά την παράδοση, ο Δημήτριος ευλόγησε τον νεαρό στρατιώτη Νέστορα να αναμετρηθεί με τον γίγαντα Λυαίο, μονομάχο που τρομοκρατούσε τους Χριστιανούς. Ο Νέστωρ, επικαλούμενος τη βοήθεια του Αγίου, νίκησε τον Λυαίο, γεγονός που εξόργισε τον Μαξιμιανό. Ο Δημήτριος καταδικάστηκε αμέσως σε θάνατο και λογχεύθηκε μέσα στη φυλακή, μαρτυρώντας για την πίστη του. Από το σώμα του, λέει η παράδοση, άρχισε να αναβλύζει μύρο, σύμβολο της θείας χάριτος και της αγιότητας γι’ αυτό και ονομάστηκε Μυροβλύτης. Η τιμή του Αγίου Δημητρίου εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, όμως ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη ο λαός τον αναγνώρισε ως αιώνιο προστάτη και σωτήρα. Στην Ορθόδοξη παράδοση, ο Άγιος Δημήτριος κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στους μεγαλομάρτυρες. Είναι προστάτης των στρατιωτών, των νέων και όλων όσοι αγωνίζονται για το δίκαιο με πίστη και γενναιότητα. Το πρόσωπό του συνδυάζει το ρωμαλέο ήθος του πολεμιστή με την πνευματική ταπεινότητα του χριστιανού.

Τα σχολεία που θα μείνουν κλειστά ανήμερα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου

Παραδοσιακά ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου κλειστά είναι όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στον όμωνυμο Δήμο του Αγίου Δημητρίου της Αττικής, στην Πετρούπολη και εσχάτως και στην Κηφισιά καθώς από το καλοκαίρι άλλαξε επίσημα με προεδρικό διάταγμα ο πολιούχος του Δήμου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος πολιούχος της Κηφισιάς είχε επιλεχθεί η γιορτή της τη Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου, περίοδο κατά την οποία τα σχολεία είναι ήδη κλειστά λόγω των θερινών διακοπών. Σημειωτέον κλειστοί θα παραμείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί των δήμων αυτών ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα και στις εξωσχολικές εκπαιδευτικές δομές (Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών).