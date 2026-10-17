«Τα σχολεία δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι τον Μάιο» – Άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία και μόνιμους διορισμούς ζητούν οι γονείς.

Περίπου 15.000 είναι πανελλαδικώς τα κενά στα σχολεία ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 με τους γονείς να καταγγέλλουν την τακτική του υπουργείου Παιδείας για την διαχείριση της υποστελέχωσης και των προσλήψεων αναπληρωτών. Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής σε ανακοίνωσή της σχολιάζει καυστικά τις δηλώσεις της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη ότι μέχρι στιγμής έχουν προσληφθεί 36.500 αναπληρωτές και μέχρι τον Μάιο θα έχουν φτάσει τους 45.000.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm03411hdre1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως τονίζουν οι γονείς «Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι. Δηλαδή έως τον Μάιο θα συνεχίσουν να υπάρχουν 9.000 κενά, δεν θα λειτουργούν τα ολοήμερα προγράμματα, δεν θα διδάσκονται πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα κ.α Αλήθεια γνωρίζει η Υπουργός ότι τα σχολεία κλείνουν τον Ιούνιο; Αναρωτιόμαστε! Οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν τον Μάιο θα βγάλουν την ύλη ενός χρόνου σε έναν μήνα;»

Μάλιστα οι γονείς κάνουν λόγο για κοροϊδία και απαιτούν από το ΥΠΑΙΘΑ να καλύψει όλα τα κενά άμεσα. «Να γίνουν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων ώστε να μην ζούμε αυτή την παρωδία κάθε χρόνο, που υποβαθμίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας» καταλήγουν.