Εκατοντάδες λειτουργικά κενά και ελλείψεις ειδικοτήτων καταγγέλλονται σε πολλές περιοχές – Για τον Νοέμβριο μετατίθεται η αναμονή για την επόμενη φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Με 2.096 προσλήψεις αναπληρωτών ολοκληρώθηκε η εμβόλιμη Β2 φάση με το υπουργείο Παιδείας να επιχειρεί να καλύψει τα επείγοντα κενά που έχουν προκύψει έναν μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς από την μη ανάληψη υπηρεσίας από τον προηγούμενο γύρο προσλήψεων. Οι εκπαιδευτικοί παραπονιούνται ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών γίνονται με το σταγονόμετρο και τα κενά παραμένουν προκλητικά ακάλυπτα με τα σχολεία να πιέζονται από την υποστελέχωση και τους μαθητές να χάνουν καθημερινές πολύτιμες ώρες μαθημάτων.

Γ΄ Αθήνας: Μόλις 18 προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Β2 φάση – Στον «αέρα» τα ολοήμερα

Μόλις 18 προσλήψεις εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν στη Γ΄ Αθήνας κατά τη Β2 φάση, αριθμός που προκαλεί αντιδράσεις, καθώς τα λειτουργικά κενά στα σχολεία παραμένουν και οι ανάγκες των σχολικών μονάδων δεν έχουν καλυφθεί. Σύμφωνα με τον αιρετό της Γ Αθήνας Αντώνη Γάγα που μίλησε στο Dnews οι προσλήψεις αφορούν 16 δασκάλους ΠΕ70 για ΖΕΠ, έναν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 και μία νηπιαγωγό ΠΕ60. Όπως σημειώνει «οι επιπτώσεις της ανεπαρκούς στελέχωσης δεν περιορίζονται στην κάλυψη του πρωινού σχολικού προγράμματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα ολοήμερα σχολεία, τα οποία υπολειτουργούν εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευτικών. Παράλληλα, οι ελλείψεις σε ειδικότητες δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ η αναμονή για την επόμενη φάση προσλήψεων παρατείνει την αβεβαιότητα για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.» Η δυσαρέσκεια εντείνεται, καθώς η κάλυψη των κενών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

174 κενά στην Ανατολική Αττική: «Τέρμα πια στην κοροϊδία»

Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών εξακολουθούν να καταγράφονται και στα σχολεία της Β΄ Ανατολικής Αττικής, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μήνα λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης», τα καταγεγραμμένα λειτουργικά κενά ανέρχονται συνολικά σε 174, με τις ανάγκες να αφορούν τόσο τη Γενική όσο και την Ειδική Αγωγή και τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές. Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τις διδακτικές ώρες που εξακολουθούν να χάνονται, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Τα σχολεία ολοκλήρωσαν τον πρώτο μήνα λειτουργίας τους και δεκάδες διδακτικές ώρες χάνονται ακόμα! Τέρμα πια στην κοροϊδία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα κενά στη Γενική Αγωγή

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συλλόγου, 18 λειτουργικά κενά καταγράφονται σε ειδικότητες της Γενικής Αγωγής. Οι ελλείψεις αφορούν δασκάλους, νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Αναλυτικά:

4 κενά στη Φυσική Αγωγή (ΠΕ11).

3 κενά στους δασκάλους (ΠΕ70).

3 κενά στην Αγγλική Γλώσσα (ΠΕ06).

2 κενά στους νηπιαγωγούς (ΠΕ60).

2 κενά στα Καλλιτεχνικά (ΠΕ08).

2 κενά στη Μουσική (ΠΕ79).

1 κενό στη Γερμανική Γλώσσα (ΠΕ07).

1 κενό στη Θεατρική Αγωγή (ΠΕ91).

Οι ελλείψεις αυτές αφορούν διαφορετικές βαθμίδες και ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με άμεσο αντίκτυπο στην κάλυψη του ωρολογίου προγράμματος.

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Μεγάλες ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή και τα τμήματα Τμήματα Ένταξης

Ιδιαίτερα αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες στην Ειδική Αγωγή και στις υποστηρικτικές δομές, όπου καταγράφονται 156 κενά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται. Η κατανομή περιλαμβάνει:

39 κενά στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).

68 κενά στην Παράλληλη Στήριξη για τον κλάδο ΠΕ70 ΕΑΕ.

35 κενά στην Παράλληλη Στήριξη για τον κλάδο ΠΕ60 ΕΑΕ.

2 κενά στα Τμήματα Ένταξης για τον κλάδο ΠΕ70.

12 κενά στα Τμήματα Ένταξης για τον κλάδο ΠΕ60.

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Κραυγή αγωνίας από την ΕΛΜΕ Λήμνου

Το γεγονός ότι παρά τις προσλήψεις τα κενά παραμένουν δημιουργεί έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η έλλειψη εκπαιδευτικών επηρεάζει την κάλυψη μαθημάτων, τη λειτουργία των τμημάτων και την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ παράλληλα δυσκολεύει τον προγραμματισμό των διευθύνσεων και των εκπαιδευτικών. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να ανακοινώνονται νέες φάσεις προσλήψεων, αλλά να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες που έχουν καταγραφεί, ώστε τα σχολεία να μπορούν να λειτουργούν χωρίς διαρκείς εκκρεμότητες.

Όπως καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Λήμνου «έχουμε πιάσει πια Οκτώβρη και η κατάσταση στα σχολεία όλης της χώρας, αλλά και σε αυτά της Λήμνου και του Αγ. Ευστρατίου, σε τίποτε δεν θυμίζει την περιβόητη «κανονικότητα», αυτή τη λέξη που αναμασούν μονότονα Κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘΑ, αφού πρώτα φρόντισαν να την καταστήσουν κενή οποιουδήποτε νοήματος.

Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: Υπάρχουν μαθήματα που δεν διδάσκονται καθόλου ή διδάσκονται ελλιπώς, νοσηλευτές λείπουν από τα Γενικά Λύκεια της Λήμνου και ψυχολόγοι δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Μαθητές στριμώχνονται σε ακατάλληλες ή ανεπαρκούς χωρητικότητας αίθουσες, επικίνδυνα κτίρια και λυόμενα. Εκπαιδευτικοί μετακινούνται διαρκώς για να καλύψουν κενά, ενώ οι τοποθετήσεις αλλά και οι αναθέσεις μαθημάτων τους αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, συνάδελφοι πιέζονται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες ή τρίτες αναθέσεις (δηλαδή μαθήματα που ελάχιστη ή καμία σχέση έχουν με το γνωστικό τους αντικείμενο). Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα κενά υπολογίζονται σε τουλάχιστον 6–7 χιλιάδες παρά τις αλχημείες της Διοίκησης, που, με σκοπό τον περιορισμό των προσλήψεων, επιχειρεί να τα συγκαλύψει τεντώνοντας κι άλλο το ωράριο των εκπαιδευτικών με υποχρεωτικές υπερωρίες και υποβαθμίζοντας περαιτέρω τους όρους εργασίας τους με γ’ αναθέσεις, συνεχείς μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο και υπερμεγέθη τμήματα που αγγίζουν τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό μαθητών. Ακόμα, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο σε μαθήματα που υπάρχει έλλειψη καθηγητών να επιστρατεύεται η απαράδεκτη λογική «όλοι από λίγο», δηλαδή ο καθηγητής να διδάσκει το μάθημα σε όλα τα τμήματα, αλλά για λιγότερες από τις προβλεπόμενες ώρες, ώστε να μη «φανεί» το κενό.

Στη Λήμνο και στον Αη-Στράτη, ο αριθμός των κενών μπορεί να μην φτάνει στα τραγικά επίπεδα περασμένων ετών, ωστόσο κενά υπάρχουν και είναι πολλά και σημαντικά. Άλλωστε, ακόμη και η έλλειψη ενός και μόνο εκπαιδευτικού μπορεί να στερήσει από ολόκληρα τμήματα τη διδασκαλία ενός μαθήματος. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στα νησιά μας σε μια σειρά από αντικείμενα, μεταξύ των οποίων Μαθηματικά, Πληροφορική, Θρησκευτικά, Φυσιοθεραπεία, ενώ στον Άγιο Ευστράτιο η Μουσική, τα Εικαστικά και τα Γαλλικά δεν διδάσκονται από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Οι τέχνες και η δεύτερη ξένη γλώσσα εδώ και χρόνια αντιμετωπίζονται σαν να είναι κάποιου είδους πολυτέλεια, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν γνωστικά αντικείμενα στα οποία όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση, σε όποιο σημείο της χώρας και αν διαμένουν! Απαιτούμε όλα τα μαθήματα να διδάσκονται για όλες τις προβλεπόμενες ώρες, από μόνιμους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων σε ολιγάριθμα τμήματα, όπου οι μαθητές δεν θα στοιβάζονται, αλλά θα έχουν τον απαραίτητο χώρο και χρόνο να εκφραστούν, να μάθουν, να ανθίσουν.»

Προσλήψεις αναπληρωτών: Πότε δρομολογείται η Γ φάση και τι να περιμένουμε

Η επόμενη φάση προσλήψεων αναμένεται το πρώτο δεκαπενθήεμρο του Νοεμβρίου. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν οι επόμενες προσλήψεις θα είναι αρκετές για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών ή εάν θα χρειαστούν πρόσθετες παρεμβάσεις. Η ανακοίνωση μιας νέας φάσης δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι θα καλυφθούν όλα τα κενά, καθώς αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τις ειδικότητες και τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Για τον λόγο αυτό, το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στον χρόνο πραγματοποίησης των επόμενων προσλήψεων όσο και στην έκτασή τους. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει ουσιαστική κάλυψη των κενών και όχι απλώς μια νέα, περιορισμένη ενίσχυση του προσωπικού.

Όπως αναλύει ο εκπαιδευτικός Μάριος Μαγιολαδίτης «Με τις 2096 προσλήψεις αναπληρωτών της Β2 φάσης ξεπεράσαμε τις 39.000 προσλήψεις αναπληρωτών συγκεκριμένα έχουμε 39.103. Με δεδομένο ότι υπάρχουν 45.000 διαθέσιμες πιστώσεις για φέτος είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε απ’ το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουμε ακόμα διαθέσιμες 5900 πιστώσεις. Αυτές αφορούν αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όπως και μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού ή μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Στην επόμενη φάση περιμένουμε προσλήψεις στο ψηφιακό φροντιστήριο και στην μαθητεία. Ήδη τρέχει και η ειδική πρόσκληση με συνολικά 181 θέσεις για σχολικούς νοσηλευτές ΠΕ25, εργοθεραπευτές ΠΕ29 και εκπαιδευτικούς ΠΕ87.02, με αιτήσεις έως 14 Οκτωβρίου.»

Από πλευράς του ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης σημείωσε ότι στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η μεγάλη Γ φάση προσλήψεων αναπληρωτών και ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα κενά των θεολόγων να καλυφθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

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Στο επίκεντρο η πολιτική του υπουργείου Παιδείας

Η κατάσταση προκαλεί αντιδράσεις και ως προς τις ευθύνες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προσλήψεων. Στην κριτική που διατυπώνεται αποδίδεται ευθύνη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, με επίκεντρο την καθυστέρηση στην κάλυψη των αναγκών και τον αριθμό των προσλήψεων σε σχέση με τα κενά που παραμένουν. Η πλήρης κάλυψη των κενών δεν μπορεί να παραμένει μια διαρκής εκκρεμότητα τονίζουν εκπαιδευτικοί κύκλοι στο Dnews καθώς απαιτούνται έγκαιρες προσλήψεις, επαρκής στελέχωση και συγκεκριμένες λύσεις, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να μη συνεχίζεται με ελλείψεις και αβεβαιότητα.

Οι εξηγήσεις Ζαχαράκη για την κάλυψη των κενών και τις προσλήψεις αναπληρωτών

Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στο MEGA εκτίμησε ότι η τελική εικόνα για τις ανάγκες των σχολείων θα ξεκαθαρίσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί όταν μαθαίνουν την τοποθέτησή τους λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη υπηρεσίας, υπερασπίστηκε τον χρόνο διενέργειας των προσλήψεων και επικαλέστηκε τους μόνιμους διορισμούς των τελευταίων ετών. «Οφείλουμε πάρα πολλά στους αναπληρωτές», ανέφερε, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκαλεί η ανακοίνωση των τοποθετήσεων. Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη σχολική χρονιά ξεκινά από τον Οκτώβριο, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα, καθώς μεσολαβούν οι εγγραφές, η αναμόρφωση των τμημάτων και οι μόνιμοι διορισμοί.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπενθύμισε ότι μετά τους περίπου 30.000 αναπληρωτές που προσλήφθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου, ακολούθησε στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου δεύτερη φάση με σχεδόν 7.000 προσλήψεις. Ωστόσο, όπως εξήγησε, δεν ανέλαβαν όλοι υπηρεσία. «Κάποιοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία, κάποιοι μπορεί να μην μπορούσαν να πάνε, είχανε ήδη άλλη δουλειά, οπότε δεν δέχτηκαν ή πήραν και αρκετή άδεια. Άρα αυτή τη στιγμή ξανατρέχουμε μια έκτακτη φάση αναπληρωτών», σημείωσε.

«Μια εβδομάδα πριν πρέπει να πάει στην πόλη, να βρει σπίτι»

Το ζήτημα του χρόνου ανακοίνωσης των τοποθετήσεων τέθηκε ευθέως από τους δημοσιογράφους, με την υπουργό να αναγνωρίζει ότι οι αναπληρωτές καλούνται να οργανώσουν τη ζωή τους μέσα σε ελάχιστες ημέρες. «Ο αναπληρωτής μαθαίνει πότε θα πάει στο σχολείο του. Μια εβδομάδα πριν πρέπει να πάει στην πόλη, να βρει σπίτι, να βρει πού θα μείνει, πώς θα μείνει, με τι λεφτά θα μείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συζήτηση μεταφέρθηκε, μάλιστα, το παράδειγμα αναπληρώτριας που τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί διαδοχικά στη Σπάρτη, σε περιοχή βορειότερα, στην Κόρινθο και στην Τρίπολη. Η υπουργός αναγνώρισε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, επιμένοντας, ωστόσο, ότι έχουν γίνει βήματα ώστε οι προσλήψεις να ανακοινώνονται νωρίτερα. «Προσπαθούμε και γινόμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι. Ακόμα και οι πέντε μέρες νωρίτερα και οι έξι είναι κερδισμένες για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εκεί που θα το μάθαινε στις 6 Σεπτεμβρίου, το μαθαίνει την 1η. Και λίγες μέρες μέσα στον Αύγουστο και πάλι είναι σημαντικές», υποστήριξε.

Απαντώντας στην κριτική για τις προσλήψεις της τελευταίας στιγμής, η Σοφία Ζαχαράκη υποστήριξε ότι ο προγραμματισμός της επόμενης σχολικής χρονιάς αρχίζει από τον Οκτώβριο, τόσο για την ίδια όσο και για κάθε υπουργό Παιδείας. «Μέχρι να τελειώσει η χρονιά, μετά ξαναφτιάχνουμε τα τμήματα, γίνονται εκ νέου εγγραφές. Το σύστημα της εκπαίδευσης εγώ το ξεκινάω -και κάθε υπουργός- να το προετοιμάζει από τον Οκτώβριο. Από τώρα δουλεύουμε εμείς για να ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά», ανέφερε. Η υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα διαχρονικό και δομικό, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει περιπτώσεις στις οποίες αναπληρωτές τοποθετήθηκαν ακόμη και τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, σε συγκεκριμένες ειδικότητες. «Θα συζητάμε για το θέμα των αναγκών και των διορισμών. Σας το έχω εξηγήσει ξανά, γιατί είναι ένα δομικό ζήτημα για πολύ καιρό, πολλές φορές και μέσα στη χρονιά», σημείωσε.

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Ως βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο των τοποθετήσεων ανέφερε τις εγγραφές, τη διαμόρφωση των τμημάτων και τους μόνιμους διορισμούς, οι οποίοι προηγούνται της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού για την κάλυψη των αναγκών. Η υπουργός αναφέρθηκε και στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, τους οποίους παρουσίασε ως έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των αναπληρωτών. «Πάντως η αλήθεια είναι ότι οφείλουμε πάρα πολλά στους αναπληρωτές», είπε, προσθέτοντας ότι «η μεγαλύτερη απάντηση και η μεγαλύτερη, θα έλεγα, απόδειξη της οφειλής και της ευγνωμοσύνης που νιώθουμε σε αυτά τα παιδιά —που πλέον μεγάλωσαν βέβαια μέσα στα χρόνια των αναπληρώσεων- είναι ότι διορίζονται».

Η Σοφία Ζαχαράκη επικαλέστηκε περίπου 53.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών από το 2019, συμπεριλαμβανομένων περίπου 5.300 διορισμών το καλοκαίρι. «Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα μπορούσε το κράτος να έχει διορίσει 53.000 εκπαιδευτικούς τα τελευταία 5-7 χρόνια. Θα βρείτε δύσκολα κι άλλες ειδικότητες που να έχει γίνει αυτό», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο στελεχώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα.

45.000 αναπληρωτές έως τον Μάιο – «Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ολιγομελή τμήματα»

Στη συζήτηση τέθηκε και το ερώτημα γιατί οι θέσεις των αναπληρωτών δεν μετατρέπονται σε μόνιμες, με τους δημοσιογράφους να επισημαίνουν ότι οι ανάγκες επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Η υπουργός απάντησε ότι το υπουργείο διαθέτει περίπου 150.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς και προσλαμβάνει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό αναπληρωτών. «Έχουμε 150.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς και προσλαμβάνουμε κάθε χρονιά 45.000 αναπληρωτές. Ήδη είμαστε στις 36.500 και μέχρι το Μάιο θα έχουμε πάρει 45.000», ανέφερε.