Το «ποτήρι ξεχείλισε» όταν σε μία προσφυγή η δικηγόρος που παρίστατο μαζί με ακόμη ένα συνάδελφό της, υπέβαλε μία σειρά προτάσεων που περιείχαν «φανταστικές» υποθέσεις.

Για δύο χρόνια αποκλείστηκε από την εκπροσώπηση διαδίκων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ρουμάνα δικηγόρος η οποία παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις που της είχαν γίνει, συνέχισε να προστρέχει στο ΑΙ για τη σύνταξη των δικογράφων που επρόκειτο να καταθέσει.

Το αποτέλεσμα ήταν να βρίθουν σφαλμάτων και υπερβολών τα έγγραφα που η Ρουμάνα δικηγόρος προσκόμιζε, χωρίς το περιεχόμενό τους να συνάδει με τη νομολογία του ΕΔΔΑ.

Το «ποτήρι ξεχείλισε» όμως όταν σε μία προσφυγή η δικηγόρος που παρίστατο μαζί με ακόμη ένα συνάδελφό της, υπέβαλε μία σειρά προτάσεων που περιείχαν «φανταστικές» υποθέσεις με την επίκληση νομολογίας η οποία ήταν εκτός πραγματικότητας.

Η δικηγόρος παραδέχτηκε ότι δεν είχε ελέγξει επαρκώς τη νομολογία που επικαλέστηκε και χρησιμοποίησε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για τη σύνταξη των παρατηρήσεων της, υποστηρίζοντας όμως πως επρόκειτο απλά για λάθη κατά την παράθεση των παραπομπών. Οι ισχυρισμοί της πάντως δεν έπεισαν καθώς όλα τα υποβληθέντα από εκείνην έγγραφα, όπως διαπιστώθηκε, παρουσίαζαν ένα μοτίβο επαλαμβανόμενων σφαλμάτων τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως μεμονωμένα.

Η δικηγόρος, σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΔΑ, είχε υποχρέωση να ελέγχει όλες τις αναφορές από το ΑΙ και να τις διασταυρώνει με τη νομολογία, κάτι που δεν έκανε. Λόγω των σφαλμάτων της δε, το δικαστήριο αναγκάστηκε, παρά το βαρύ φόρτο εργασίας του, να αφιερώσει σημαντικό χρόνο για την επαλήθευση των παρατηρήσεων της δικηγόρου.

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Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίθηκε ότι η συμπεριφορά της Ρουμάνας δικηγόρου προσβάλλει το ΕΔΔΑ και πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό της επί μία διετία από τη δυνατότητα παράστασης σε αυτό.