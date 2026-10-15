Πανεκπαιδευτική απεργία και μαθητικό συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένα για την Τετάρτη 21/10 - Αναβρασμός για τα προβλήματα στα σχολεία και τα 15.000 κενά.

Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί η εκπαίδευση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, καθώς δάσκαλοι και καθηγητές προχωρούν σε κινητοποιήσεις, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα. Στο πλευρό των εκπαιδευτικών αναμένεται να βρεθούν και μαθητές, με αιχμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα σχολεία.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει ανακοινώσει 24ωρη απεργία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει στάσεις εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καλώντας τις ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00.

Στην Αθήνα, το απεργιακό ραντεβού έχει οριστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Παράλληλες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Γιατί απεργούν οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες περιγράφουν μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα στα σχολεία, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών να παραμένουν ακάλυπτα αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπως επισημαίνουν, οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες, να πραγματοποιούνται συμπτύξεις τμημάτων και να αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών μέσα στις τάξεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, τουλάχιστον 15.000 κενά εκπαιδευτικών εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα, ενώ εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες ή να εργάζονται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες.

Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την άμεση κάλυψη όλων των κενών με τις αναγκαίες προσλήψεις, τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και την ανάκληση των συμπτύξεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, θέτουν το ζήτημα των συνθηκών εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη επιβάρυνση δυσκολεύει την εκπαιδευτική διαδικασία και την ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών.

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Στο επίκεντρο οι μισθοί και η ακρίβεια

Βασικό αίτημα της απεργίας αποτελεί η ουσιαστική αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών, καθώς το αυξημένο κόστος διαβίωσης πιέζει τα εισοδήματά τους. Οι ομοσπονδίες ζητούν μισθούς που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και επιστροφή του μισθολογικού κλιμακίου της διετίας 2016–2017. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους νεοδιόριστους και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις καλούνται να εργαστούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και να καλύψουν υψηλά έξοδα ενοικίου και μετακίνησης.

Στις διεκδικήσεις της ΔΟΕ περιλαμβάνονται ακόμη η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και η βελτίωση των αδειών που αφορούν την ανατροφή παιδιών.

Δάσκαλος δηλώνει στο Dnews ότι «Στις 21 Οκτωβρίου απεργούμε για την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων στην εκπαίδευση, με τους οποίους οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί προσπαθούν να μορφώσουν τους/τις μαθητές/τριες. Το ΥΠΑΙΘΑ επιχειρεί να «κουκουλώσει» τα χιλιάδες κενά με συμπτύξεις τμημάτων, αναθέσεις μαθημάτων ανεξάρτητα από την ειδικότητα του/της κάθε εκπαιδευτικού, υποχρεωτικές υπερωρίες, ως και υποχρεωτικές μετακινήσεις παιδιών! Προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι κανονικότητα το «στοίβαγμα» 25 και πλέον μαθητών σε κάθε τμήμα, τα δεκάδες χιλιάδες κενά να κοστίζουν εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες για τα παιδιά μας, τα κτήρια να είναι ασυντήρητα και χωρίς αντισεισμικούς ελέγχους, μετρώντας καθημερινά περιστατικά που βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές μαθητών και εκπαιδευτικών. Ζητούμε να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των σχολείων με ευθύνη του κράτους. Να χρηματοδοτηθούν τα σχολεία από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ύψος των πραγματικών αναγκών τους. Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά με τους αναγκαίους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών.»

Ασφαλή σχολεία και επαρκής χρηματοδότηση

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύονται ενόψει της κινητοποίησης είναι η κατάσταση των σχολικών κτιρίων και η ανάγκη ουσιαστικής χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ελλείψεις σε εξοπλισμό, ανεπαρκή συντήρηση σχολικών μονάδων και απουσία των απαραίτητων παρεμβάσεων σε υποδομές που, όπως τονίζουν, πρέπει να είναι ασφαλείς για μαθητές και εργαζόμενους.

Η ΟΛΜΕ διεκδικεί αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, ενώ ζητά να καλυφθούν οι πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των σχολείων χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά εκπαιδευτικοί και γονείς. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τάξη. Ειδικότερα, η ΟΛΜΕ προτείνει 20 μαθητές στα τμήματα γενικής παιδείας, 15 στα τμήματα προσανατολισμού και 10 στα εργαστήρια. Από την πλευρά της, η ΔΟΕ διεκδικεί 15 μαθητές ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία και 20 στα δημοτικά σχολεία.

Αντιδράσεις για την αξιολόγηση και τις πειθαρχικές διώξεις

Σημαντικό μέρος των αιτημάτων αφορά και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ισχύον σύστημα αξιολόγησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την κατηγοριοποίηση των σχολείων και δημιουργεί πρόσθετη πίεση στους εκπαιδευτικούς. Η ΔΟΕ ζητά την κατάργηση του νόμου 4823/2021 για την αξιολόγηση, ενώ η ΟΛΜΕ αντιτίθεται και στις αλλαγές που σχεδιάζονται για το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου.

Παράλληλα, οι ομοσπονδίες ζητούν να σταματήσουν οι πειθαρχικές διώξεις που, σύμφωνα με τις ίδιες, συνδέονται με συνδικαλιστική δράση, καθώς και να προστατευτεί ο παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών. Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑΑ) επίσης κήρυξε 24ωρη απεργία στις 21 Οκτώβρη και καλεί στη συγκέντρωση στα Προπύλαια.

Οι μαθητές στο πλευρό των εκπαιδευτικών: Μαθητικό συλλαλλητήριο στα Προπύλαια

«Δεν έχουμε καμία άλλη υπομονή και καμία εμπιστοσύνη σε όσους παίζουν με τις ζωές, την Παιδεία και το μέλλον μας. Σήμερα, τον 21ο αιώνα, μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό, σύγχρονο, πραγματικά νέο και καλό σχολείο, και όχι να συμβιβαζόμαστε με την κατάσταση. Ομως αξία στις ζωές μας θα δώσουμε εμείς! Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Τώρα εμπιστευόμαστε τη δική μας δύναμη», δηλώνουν οι μαθητές, που θέτουν επίσης μια σειρά αιτήματα. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί στις 21 Οκτώβρη στη συγκέντρωση στα Προπύλαια και σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Όπως δηλώνουν οι μαθητές «Οι συμμαθητές μας της Γκράβας δείχνουν το δρόμο. Νίκησαν γιατί δεν πειθάρχησαν στο “καθίστε στα αυγά σας και ας ανατιναχτείτε”. Νίκησαν γιατί αμφισβήτησαν τα ψέματα και τις υποσχέσεις. Νίκησαν και μας δείχνουν πως μόνο με ενωμένο, οργανωμένο και συντονισμένο αγώνα και σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους μπορούμε να ακουστούμε, να νικήσουμε!»

Απεργία στα σχολεία: Τι ισχύει για μαθήματα και απουσίες στις 21 Οκτωβρίου

Αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων αναμένεται να υπάρξουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινώσει οι εκπαιδευτικοί αλλά και του μαθητικού συλλαλητηρίου. Σε κάθε περίπτωση το πώς θα διεξαχθούν τα μαθήματα και στις δύο βαθμίδες θα καθορισθεί ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία και τις στάσεις εργασίας. Όμως η προκυρηχθείσα απεργία και το μαθητικό συλλαλητήριο πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν συνεπάγονται αυτόματα απόφαση για κλειστά σχολεία. Η λειτουργία κάθε σχολείου θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις και τις δυνατότητες κάλυψης του προγράμματος. Οι μαθητές καλούνται να δώσουν το παρών στα σχολεία καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο. Εύλογα σε περιπτώσεις συνεχόμενων κενών, οι μαθητές θα σχολάσουν νωρίτερα.

Παράλληλα, από πλευράς Υπουργείου τονίζεται ότι η πρόθεση των μαθητών για καταλήψεις και κλειστά σχολεία ώστε να συμμετάσχουν στο μαθητικό συλλαλητήριο δεν ισοδυναμεί με αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Τα 15μελή των σχολείων κατόπιν συνεδρίασης θα αποφασίσουν για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι στη διαμαρτυρία, αλλά τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά στα σχολεία ανεξαρτήτως απόφασης του 15μελούς, εκτός και αν για την ίδια μέρα απεργήσουν και οι καθηγητές του σχολείου οπότε δεν θα καταχωρηθούν απουσίες στους μαθητές.