Μία γυναίκα διέκοψε τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στα ΜΜΕ, παραφράζοντας το γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ που φώναζε πρόσφατα ο υπουργός Υγείας στα Γιάννενα.

Από έντονες αντιδράσεις συνοδεύτηκε η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολίτες και εργαζόμενοι, εκφράζοντας τις διαμαρτυρίες τους, κρατώντας πανό, για την κατάσταση στον χώρο της Υγείας. «Το νοσοκομείο αιμορραγεί, φέρτε τώρα κόσμο πριν καταστραφεί» φώναζαν μεταξύ άλλων οι παρευρισκόμενοι.

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{https://www.facebook.com/agonaskritis/videos/1866115301241374}

«Και Α και ΟΥ, να ο τηλεγκουρού»

Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο της πόλης, Παναγιώτη Σημανδηράκη, στο Δημαρχείο Χανίων, ο υπουργός Υγείας έκανε δηλώσεις, οι οποίες όμως διακόπηκαν από μια γυναίκα όταν φώναξε «και Α και ΟΥ, να ο τηλεγκουρού» παραφράζοντας το γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, το οποίο φώναζε πρόσφατα ο Άδωνις Γεωργιάδης σε επίσκεψή στα Γιάννενα.

Ο υπουργός Υγείας τη ρώτησε γιατί φωνάζει, με την ίδια να απαντά «δεν θέλω να ακούω τίποτα».

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Το σχετικό στιγμιότυπο κατέγραψε η κάμερα του neakriti.gr.

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«Η λύση θα βρεθεί από την συνεργασία του υπουργείου με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την τοπική ένωση ξενοδόχων»

«Δεν έχω έρθει τυπικά στα Χανιά. Έχω έρθει για να κάνω έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο για να βρούμε λύσεις για ένα νοσοκομείο που είναι πάρα πολύ καλό και που πρέπει να παραμείνει πάρα πολύ καλό, και που είναι σε μία κρίσιμη καμπή, όσον αφορά το προσωπικό του. Θα κάνουμε σημαντικές ανακοινώσεις στη συζήτηση στο αμφιθέατρο, να μην τα πω όλα τώρα εδώ.

Όμως, οφείλω να το πω στους Χανιώτες: πολλοί δήμοι της χώρας έχουν αναλάβει να θεσπίσουν κίνητρα για προσέλκυση κρίσιμων ιατρικών ειδικοτήτων – ή και νοσηλευτών σε ορισμένες περιπτώσεις – στο νοσοκομείο των πόλεών τους.

Προχωράμε σε μία ανάλογη συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, διότι η μεγάλη επιτυχία των Χανίων στον τουρισμό και στην οικονομία δημιουργεί και προκλήσεις από την άλλη μεριά, όσον αφορά την στεγαστική, το στεγαστικό κόστος και όσον αφορά την δυνατότητα κάποιου να επιλέξουν τα Χανιά ως τόπο εργασίας τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, η λύση θα βρεθεί από την συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την τοπική ένωση ξενοδόχων, αναφέροντας μοντέλα που έχουμε ήδη εφαρμόσει σε άλλες πόλεις της χώρας. Εμείς θα κάνουμε αυτό που αναλογεί στο Υπουργείο Υγείας και με το παραπάνω, αλλά ειδικά στα Χανιά θα χρειαστεί και η βοήθεια της τοπικής κοινωνίας.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο αμφιθέατρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ».

{https://www.youtube.com/watch?v=Immq_jBiO0s}

Η περιοδεία του στην Κρήτη θα συνεχιστεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με επόμενο σταθμό την Κίσσαμο, όπου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια και ο αγιασμός του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας.