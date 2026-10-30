Ο συμψηφισμός με τα Τέμπη και η ευκαιρία για «καρφιά» στην Αριστερά.

Το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία χρησιμοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης (όπως είχε προβλέψει ο Πληροφοριοδότης... ) για να ξεπλύνει τις κυβερνητικές ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας έσπευσε να συγκρίνει την αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης με εκείνη της ελληνικής, αναφέροντας ότι πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο δυστύχημα στην ίδια γραμμή το 2026 στην Ισπανία, επί της ίδιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντιπαρέβαλε τη στάση του Ισπανού υπουργού Μεταφορών, ο οποίος δεν παραιτήθηκε με την παραίτηση του Κώστα Καραμανλή μετά τα Τέμπη, εξαίροντας την ενσυναίσθηση του πρώην υπουργού Μεταφορών: «Λοιδωρήθηκε, γκρεμίστηκε η ζωή του, η σταδιοδρομία, η προσωπικότητά του γιατί παραιτήθηκε», είπε χαρακτηριστικά.

Με την ευκαιρία, επιτέθηκε στον Ισπανό πρωθυπουργό: «Ο δε Σάντσεθ αρκετά λεπτά μετά το δυστύχημα ανέβασε ένα άσχετο tweet με μήνυμα για τον φεμινισμό. Την υποκρισία της Αριστεράς δεν την αντέχω».

Α.