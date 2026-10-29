Σε τριήμερο εθνικό πένθος βρίσκεται η Ισπανία, έπειτα από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα.

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο της Ισπανίας, καθώς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση οι νεκροί έχουν φτάσει τους 74.

Σε νοσοκομείο του Τολέδο, όπου νοσηλεύονται τραυματίες, βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (29/10) ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια, προκειμένου να συναντήσουν επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων.

Το βασιλικό ζεύγος συνομίλησε με τους τραυματίες και τις οικογένειές τους, ενώ ευχαρίστησε τα σωστικά συνεργεία για τις προσπάθειές τους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, 15 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και άλλοι οκτώ σε απλούς θαλάμους.

{https://x.com/z101digital/status/2115848732239364305}

Το βασιλικό ζεύγος ακύρωσε τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις τους, προκειμένου να μεταβεί στο νοσοκομείο και να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση των τραυματιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά το δυστύχημα, ο βασιλιάς εξέφρασε τη θλίψη του για το «τρομερό δυστύχημα», απευθύνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, ενώ εξήρε το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

«Η έρευνα πρέπει να προσδιορίσει πώς και γιατί συνέβη αυτή η καταστροφή. Πρέπει επίσης να μελετήσουμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», δήλωσε ο βασιλιάς.

{https://x.com/AlAireNews/status/2115852227608801659}

Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τα θύματα, ο ισπανικός βασιλικός οίκος ανέστειλε τις επίσημες δραστηριότητές του για τις επόμενες ημέρες. Η απόφαση συμπίπτει με την έναρξη τριήμερου εθνικού πένθους την Πέμπτη.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 08:54 το πρωί της Τετάρτης (28/10), σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ των περιοχών Λος Γιέμπενες και Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, στην κεντρική Ισπανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας συρμός της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe και ένας συρμός της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, οι οποίοι εκτελούσαν δρομολόγια με κατεύθυνση προς την Ανδαλουσία.

{https://x.com/AFP/status/2115718096023339476}

Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για σύγκρουση από πίσω, καθώς ο ένας συρμός φέρεται να προσέκρουσε στον προπορευόμενο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δύο από τα τελευταία βαγόνια του τρένου της Iryo εκτροχιάστηκαν και κατέληξαν σε πρανές δίπλα στις σιδηροτροχιές.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται περιλαμβάνεται και το ανθρώπινο λάθος, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για τα αίτια.

{https://x.com/trtworld/status/2115524419401531459}