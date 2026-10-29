Εκτός από τους 69 νεκρούς μέχρι στιγμής, δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν την Τετάρτη στην Ισπανία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών.

Η Fátima Báñez, πρώην υπουργός Εργασίας στην Ισπανία, της οποίας η θητεία συνδέθηκε με την αμφιλεγόμενη εργασιακή μεταρρύθμιση του 2012, είναι ανάμεσα στους τουλάχιστον 69 νεκρούς του δυστυχήματος από την σύγκρουση των δύο τρένων κοντά στο Τολέδο.

Ο θάνατος της πρώην υπουργού ανακοινώθηκε από την CEOE, την κύρια εργοδοτική οργάνωση της Ισπανίας, της οποίας το ίδρυμα προέδρευε η ίδια. «Η ηγεσία της Báñez, η κοινωνική της προσήλωση και το στρατηγικό όραμα άφησαν ένα αναλλοίωτο σημάδι στον οργανισμό και όλους, όσοι εργάστηκαν μαζί της» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ένωση.

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Λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση, οι αρχές δήλωσαν πως η πρώην υπουργός ταξίδευε με ένα από τα τρένα και πιθανόν να επηρεάστηκε από τη σύγκρουση, χωρίς ωστόσο να μπορούν σε εκείνο το στάδιο να επιβεβαιώσουν ότι ήταν νεκρή. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη.

Η θητεία της υπουργού στην κυβέρνηση Ραχόι

Η Báñez υπηρέτησε στην κυβέρνηση Ραχόιαπό το 2011 ως το 2018 και έπαιξε κεντρικό ρόλο στην απάντηση της Ισπανίας στην εωρωζωνική κρίση. Εκείνη την περίοδο, ανέπτυξε μία στενή, προσωπική σχέση με την σημερινή πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που τότε ήταν υπουργός Εργασίας στη Γερμανία.

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Ως υπουργός Εργασία, η Báñez επέβλεψε την αμφιλεγόμενη κυβερνητική μεταρρύθμιση του 2012 για την εργασία, που διευκόλυνε τις εταιρείες να απολύουν εργαζόμενους και βρέθηκε απέναντι σε σκληρή κριτική από τα εργατικά σωματεία. Η κυβέρνηση τότε θεωρούσε ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα έκανε πιο ευέλικτες τις προσλήψεις και θα επιτάχυνε την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Μιλώντας από το σημείο του δυστυχήματος, την Τετάρτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, κήρυξε τριήμερο πένθος σημειώνοντας πως «Ολόκληρη η Ισπανία πενθεί».

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2115753371650994179}

«Είναι απαράδεκτο για μία χώρα σαν την Ισπανία να έχει δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα μέσα έναν χρόνο. Θα φτάσουμε στη ρίζα της υπόθεσης, και αν έχει υπάρξει αμέλεια, θα αποκαλυφθεί και αν έχουν υπάρξει αποτυχίες στο σύστημα, θα ενεργήσουμε αποφασιστικά» διαμήνυσε.

Ο υπουργός Μεταφορών Óscar Puente δήλωσε πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας δείχνουν πως για τη σύγκρουση φέρει ευθύνη αξιωματούχος του κεντρικού ελέγχου του σιδηροδρομικού σταθμού στη Μαδρίτη, ο οποίος «ανεξήγητα» έδωσε εντολή σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας να κινηθεί σε μια γραμμή όπου ένα άλλο είχε ακινητοποιηθεί».

Ο ίδιος επέμεινε πως η Ισπανία έχει ένα ασφαλές σιδηροδρομικό σύστημα αλλά παραδέχθηκε πως «παίζει ρόλο η ανθρώπινη πράξη και ότι, παρά τους εκτενείς κανονισμούς και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, «ενδέχεται να υπάρξουν αστοχίες».

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο σημείο του δυστυχήματος

Στο σημείο του δυστυχήματος επιχειρούν 102 άτομα από την Πολιτική Προστασία και τις τοπικές Αρχές μαζί με 143 αστυνομικούς και 422 μέλη της περιφερειακής αστυνομίας.

Εκτός από τους 69 νεκρούς μέχρι στιγμής, δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών. Οι οικογένειες των επιβαινόντων δίνουν δείγματα DNA στις αρχές ενώ υπάρχει έκκληση για αίμα. Τοπικός αξιωματούχος από την περιφέρεια της Castilla-La Mancha δήλωσε πως από τους 112 επιβάτες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, 50 παραμένουν σε νοσηλεία ενώ σχεδόν 60 έχουν πάρει εξιτήριο.

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Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρένο Iryo 6076 αναχώρησε από τον σταθμό της Atocha στην Μαδρίτη με 147 επιβάτες και προορισμό τη Σεβίλη. Το δεύτερο της εταιρείας Renfe, το AVE 2080, μετέφερε 397 επιβάτες και είχε το ίδιο δρομολόγιο από τη Μαδρίτη στη Σεβίλη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 08:54 το πρωί της Τετάρτης, σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στην επαρχία του Τολέδο, στην κεντρική Ισπανία, όταν μία αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με την δεύτερη που είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές.

Με πληροφορίες του Politico





