Η επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2026 ανήλθε σε 27,3 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 4,3% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025.

Τα αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2026 ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Η επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2026 ανήλθε σε 27,3 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 4,3% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025.

Τα Συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 0,6% σε €530,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2026, ενισχυμένα από την αύξηση της επιβατικής κίνησης και τη σημαντική επίδοση των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, με την επίδραση αυτή να αντισταθμίζεται μερικώς από τις προσαρμογές των Αεροπορικών Χρεώσεων σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €331,2 εκατ., μειωμένο κατά 1,3% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε €173,5 εκατ., μειωμένα κατά 6,6% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025 σύμφωνα με τους στόχους της Εταιρείας, αντανακλώντας την επίδραση της εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

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Το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου προχωρά απρόσκοπτα, με τις κατασκευαστικές εργασίες στον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων (MSP) και στον Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (NWA) να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση της Νότιας Πτέρυγας του Κυρίου Αεροσταθμού (South Pier) ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2026, ενώ συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη, τμηματική και ευέλικτη στρατηγική επέκτασης της Εταιρείας.

Εξελίξεις στην επιβατική κίνηση

Κατά το εννεάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 27,3 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εγχώρια και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του εννεαμήνου 2025 κατά 4,2% και 4,3%, αντίστοιχα. Η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του 2025 σε κάθε τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 8,1% το πρώτο τρίμηνο, 2,2% το δεύτερο και 4,0% το τρίτο τρίμηνο.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου διατήρησε την ισχυρή της επίδοση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου αιχμής, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα της ταξιδιωτικής ζήτησης, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας ενός εκ των δύο διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης για δύο ημέρες τον Σεπτέμβριο λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Παράλληλα, οι θεμελιώδεις παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα παρέμειναν ισχυροί, ενισχύοντας την ανταγωνιστική θέση του αεροδρομίου της Αθήνας, το οποίο εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον διασυνδεδεμένων αεροδρόμιων της Ευρώπης, διατηρώντας για μια ακόμη χρονιά την 8η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά τις σχετικά συγκρατημένες εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους, εν μέσω των σημαντικών πιέσεων στις τιμές των καυσίμων, διατηρούμε την πρόβλεψή μας για αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό το 2026.

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