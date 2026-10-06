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Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 33χρονο στις αναχωρήσεις του «Ελ.Βενιζέλος».

Χειροπέδες σε έναν 33χρονο αλλοδαπό πέρασαν το απόγευμα της Δευτέρας (05/10) αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 33χρονος εντοπίστηκε στις αναχωρήσεις του «Ελ.Βενιζέλος» και σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.900 καπνικά προϊόντα χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης,

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.