Η Άννα Μαρία Βέλλη θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα σε όσους περνούν αντίστοιχες κρίσεις ημικρανίας.

Στο νοσοκομείο βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, η Άννα Μαρία Βέλλη, με την είδηση να γίνεται γνωστή το πρωί της Παρασκευής, καθώς η ίδια θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πιο συγκεκριμένα, η content creator, το πρωί της Παρσκευής 20 Νοεμβρίου, έκανε μία προσωπική ανάρτηση μέσα από τον λογαριασμό της στα social media, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει την κρίση ημικρανίας που την είχε πιάσει.

Όπως αφήνει να εννοηθεί, έρχεται συχνά αντιμέτωπη με ισχυρές ημικρανίες, ωστόσο, αυτή τη φορά ο πόνος δεν υποχωρούσε με την αγωγή που της έχει χορηγηθεί από τον ιατρό της.

Παράλληλα, η Άννα Μαρία Βέλλη, στέλνει το δικό της μήνυμα σε όσους αντιμετωπίζουν ημικρανίες, τονίζοντας ότι πλέον υπάρχουν τρόποι και μέσα με τα οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πόνο.

Η ανάρτηση της Άννας Μαρίας Βέλλη

Στην φωτογραφία που ανέβασε, απαθανατίζει τον εαυτό της και στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρει:

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«Καλημέρα θα έλεγα αν ήταν. Έχω κοιμηθεί σύνολο 2 ώρες σπαστά και μόλις γύρισα από το νοσοκομείο. Η ημικρανία μου αυτή τη φορά με διέλυσε και δεν περνούσε με τίποτα από όσα μου έχει δώσει ο νευρολόγος μου. Δεν ξέρω τι μέρα είναι, ούτε τι ώρα. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ανθρώπους που το περνάνε αυτό.

Ξέρω πόσο εξαντλητικό μπορεί να γίνει. Μην το ανέχεστε. Υπάρχουν λύσεις πια. Μάλιστα, ενημερώθηκα και για μηνιαία ένεση για ανθρώπους με χρόνιες ημικρανίες.

Ρωτήστε και συμβουλευτείτε τον νευρολόγο σας. Στέλνω αγκαλιά».