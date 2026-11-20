Ο ερμηνευτής μίλησε για τις κρίσεις πανικού που περνούσε στο παρελθόν.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, ο Good Job Nicky όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, τους γονείς και το καινούργιο του μουσικό άλμπουμ, ενώ παράλληλα, μίλησε ανοιχτά για τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπιζε στο παρελθόν.

Όπως εξήγησε, κάποια περίοδο της ζωής του, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει με έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος του έδωσε μία συμβουλή που φαίνεται πως την κρατάει μέχρι και σήμερα: «Είχα γνωρίσει μια πάρα πολύ ωραία ψυχολόγο που μου είχε πει να πάρω ένα τετράδιο, να το σπάσω στη μέση, στη μια θα γράφω τις σκέψεις που εξυπηρετούν εμένα και στην άλλη πλευρά να γράφω τις σκέψεις που εξυπηρετούν άλλους και σιγά σιγά θα φύγει όλη η αρνητικούρα από τη ζωή. Θα αρχίσεις απλά να σκέφτεσαι πως εξυπηρετείς τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου… Δεν βρίσκω κανένα λάθος σε αυτό. Δεν ζούμε μόνο για εμάς, είμαστε πολύ κοινωνικά όντα…», ανέφερε αρχικά ο Good Job Nicky.

Good Job Nicky: «Πέρναγα βαριές κρίσεις πανικού, έφτασα μέχρι την ψευδοδυφαγία»

Με αφορμή τη συζήτηση, ο Good Job Nicky, μίλησε για τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπιζε τακτικά στο παρελθόν: «Στη θέση που βρίσκομαι, που είναι πολύ προνομιούχα, να έχω φωνή, που με καλείτε εδώ και που για κάποιο λόγο έστω και για έναν άνθρωπο ο λόγος μου έχει σημασία… Μόνο έτσι το εκλαμβάνω. Οφείλω να κάνω πράγματα που εξυπηρετούν και άλλους. Θέλω, άλλωστε είναι στη φύση μου».

«Πέρναγα βαριές κρίσεις πανικού, μέχρι την ψευδοδυσφαγία έφτασα, που είναι κάτι που συζητάω ανοιχτά… Η ψευδοδυσφαγία είναι ο φόβος της κατάποσης και ουσιαστικά έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με την δυσφαγία, που ουσιαστικά είναι ότι οι μυς δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε, νιώθεις ότι θα πνιγείς και πνίγεσαι καμιά φορά… Ήταν μόνο ψυχολογικό».

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Σε αυτό το σημείο, ο Good Job Nicky, παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η αιτία πίσω από αυτό με το οποίο είχε έρθει αντιμέτωπος: «Δεν ξέρω… Το αντιμετώπισα μετά, αλλά… Το εντόπισα, το πολέμησα και το αποδέχτηκα πάνω από όλα και αυτή είναι η συμβουλή μου σε όποιον περνάει το οτιδήποτε: είναι απαραίτητο το σκοτάδι για να βγεις στο φως».

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Ο Good Job Nicky μίλησε για τη συμμετοχή του στη Eurovision

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Good Job Nicky, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη Eurovision 2026, στην οποία συμμετείχε και διαγωνίστηκε στο Sing for Greece.

«Είμαι πιο επαγγελματίας μετά τη Eurovision, παρόλο που νιώθω ότι είναι κάτι που το ‘χω, δεν θέλω να ακούγομαι αλαζόνας, αλλά νιώθω πως το ‘χω… Όπως και να έχει με ωρίμασε πολύ αυτό το πράγμα. Ένιωσα την εγρήγορση. Το ασταμάτητο με ωρίμασε. Δεν υπήρχε δευτερόλεπτο για να ηρεμήσω ψυχικά και σωματικά. Δεν είναι κάτι που με ταλαιπώρησε, αλλά σίγουρα με κούρασε. Είμαι πολύ ευγνώμων για εκείνη την εποχή… Το άγχος ήταν απερίγραπτο, ειδικά τη βραδιά του τελικού… Ήμασταν όλοι μια γροθιά, 2ος, 3ος , 5ος, δεν είχε καμία σημασία… Ήταν σαν να βγήκαμε όλοι μαζί… Δεν βγήκα καθόλου χαμένος… πολυσυζητημένο το συμβάν με τον ήχο, δεν πειράζει. Ευτυχώς, αυτός ο διαγωνισμός γίνεται κάθε χρόνο, άρα μαθαίνουμε από το λάθος μας, πάμε μπροστά. Θα δούμε αν θα ξανά συμμετείχα… Δεν είναι στα σχέδια μου τώρα».

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