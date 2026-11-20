Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο αρραβωνιάστηκαν πέρυσι τον Δεκέμβριο με την ίδια να αποκαλύπτει πως η πρόταση γάμου ήταν μία έκπληξη και για την ίδια.

Η Μάιλι Σάιρους παντρεύεται αυτό το σαββατοκύριακο στη Νότια Καλιφόρνια.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ο αρραβωνιαστικός της, επίσης μουσικός, ο Μαξ Μοράντο με τον οποίο συνεργάζεται συχνά σε πρότζεκτ της θα παντρευτούν αυτό το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πληροφορίες από τα αμερικανικά Μέσα.

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Πηγές που επικαλούνται τα TMZ και Page Six αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια και ο μουσικός θα παντρευτούν σε τελετή στο Νότια Καλιφόρνια, χωρίς να αποκαλύπτουν ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.

Πριν από λίγες μέρες, η ίδια άφησε υπονοούμενα όταν ανέβασε τον σύντροφό της στη σκηνή σε συναυλία της στο Hollywood Bowl για να ερμηνεύσει το τραγούδι στους «Let's Get Married».

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Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο αρραβωνιάστηκαν πέρυσι τον Δεκέμβριο με την ίδια να αποκαλύπτει πως η πρόταση γάμου ήταν μία έκπληξη και για την ίδια.

Η Σάιρους στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Κρις Χέμσγουορθ. Παντρεύτηκαν το 2018 μετά από 10 σχεδόν χρόνια σχέσης και χώρισαν επτά μήνες αργότερα. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2020.

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Η σχέση της με τον Μοράντο εικάζεται ότι άρχισε το 2021. Τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς εμφανίστηκαν μαζί στο σόου της Gucci, Love Parade ενώ αργότερα εμφανίστηκαν ξανά μαζί στο πάρτι που έκανε εκείνη στο Μαϊάμι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Επίσημα η σχέση τους επιβεβαιώθηκε στο 2022.

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