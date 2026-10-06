Περίπου 1.000 βόμβες, συνολικού εκτιμώμενου βάρους έως και 20.000 τόνων, εντοπίστηκαν κάτω από την 6η προβλήτα

Μπροστά σε ένα απρόβλεπτο εύρημα που συνδέεται με την ιστορία της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς στον βυθό της 6ης προβλήτας εντοπίστηκαν παλιά πυρομαχικά που εκτιμάται ότι χρονολογούνται από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα πυρομαχικά εντοπίστηκαν έπειτα από μαγνητική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πρόκειται για περίπου 1.000 βόμβες, το συνολικό βάρος των οποίων υπολογίζεται μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων.

Η διοίκηση του ΟΛΘ ζητά την άμεση συνδρομή της Πολιτείας, καθώς η παρουσία τους στην περιοχή δημιουργεί σοβαρό εμπόδιο στην εξέλιξη των εργασιών για την επέκταση της 6ης προβλήτας.

Πού βρίσκονται τα πυρομαχικά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παλιά πυρομαχικά εντοπίζονται κάτω από τα κεσόν, τις μεγάλες κατασκευές που αποτελούν μέρος της επιφανειακής υποδομής της επέκτασης του λιμανιού.

Παράλληλα, πυρομαχικά έχουν εντοπιστεί και στην περιοχή όπου διαμορφώνεται η είσοδος και η έξοδος προς την αναβαθμισμένη προβλήτα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η θέση τους καθιστά αναγκαία την απομάκρυνσή τους προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι προβλεπόμενες εργασίες.

Πώς βρέθηκαν εκεί

Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις συνδέουν την παρουσία των πυρομαχικών με την περίοδο της γερμανικής κατοχής.

Ειδικότερα, πιθανολογείται ότι οι βόμβες απορρίφθηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις πριν από την αποχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Η ακριβής προέλευση και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται θα πρέπει, ωστόσο, να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα κληθούν να αναλάβουν και την ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνσή τους.

Για τον ΟΛΘ, η επίλυση του ζητήματος είναι κρίσιμη, καθώς συνδέεται άμεσα με την απρόσκοπτη συνέχιση ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στο λιμάνι.

Η μεγάλη επένδυση στην 6η προβλήτα

Η επέκταση της 6ης προβλήτας αποτελεί έργο συνολικού προϋπολογισμού 195,6 εκατ. ευρώ και προβλέπει την επέκταση της υφιστάμενης υποδομής κατά 513 μέτρα σε μήκος και 306,5 μέτρα σε πλάτος.

Παράλληλα, προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες εκβάθυνσης του διαύλου προσέγγισης, αλλά και της περιοχής ελιγμών των πλοίων, ώστε το λιμάνι να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η δυναμικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Από περίπου 650.000 TEU, θα μπορεί να φτάσει τα 1.500.000 TEU, υπερδιπλασιάζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων.

Στόχος να γίνει η Θεσσαλονίκη σημαντική εμπορική πύλη

Η αναβάθμιση της 6ης προβλήτας θεωρείται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση του ρόλου του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως εμπορικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το λιμάνι θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί ταυτόχρονα περισσότερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ θα μπορεί να υποδέχεται και Ultra Large Container Vessels χωρητικότητας έως 24.000 TEU.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα πρόκειται για τη μοναδική λιμενική υποδομή στη Βόρεια Ελλάδα με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων αυτού του μεγέθους.

Πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας

Η οικονομική διάσταση της επένδυσης είναι επίσης σημαντική. Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Deloitte, κατά την κατασκευαστική φάση το έργο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη δημιουργία και διατήρηση περισσότερων από 20.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας.

Η ολοκλήρωση της επέκτασης αναμένεται να ενισχύσει την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Το ζήτημα των παλιών πυρομαχικών, που παρέμεναν στον βυθό για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες, αποτελεί πλέον έναν επιπλέον παράγοντα που πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το λιμάνι και την ευρύτερη περιοχή να συνεχιστεί χωρίς νέες καθυστερήσεις.