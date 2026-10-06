Αρνήθηκε στην απολογία του ο 32χρονος κατηγορούμενος πως είχε πρόθεση να επιτεθεί στην πρώην σύζυγό του και τον νυν σύντροφό της.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 32χρονος από τη Ρουμανία που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συζύγου του και του νυν συντρόφου της, στο Λαύριο. «Ένιωσα προδομένος» είπε

Αρνήθηκε στην απολογία του ο 32χρονος κατηγορούμενος πως είχε πρόθεση να επιτεθεί στην πρώην σύζυγό του και τον νυν σύντροφό της, αναζητώντας …άλλοθι για όσα έκανε, στο ότι είχε πιει λίγο νωρίτερα χάπια και αλκοόλ.

Είπε οτι πάσχει από κατάθλιψη

Ενώπιον του ανακριτή ο 32χρονος με καταγωγή τη Ρουμανία, επανέλαβε πως πάσχει από κατάθλιψη και ισχυρίστηκε πως ένοιωθε προδομένος που η πρώην σύζυγός του είχε προχωρήσει τη ζωή της και ήδη συζούσε με κάποιον άλλον. «Πριν από περίπου έναν χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος. Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Ο 32χρονος που κατηγορείται για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα, είχε σπάσει με βαριοπούλα την πόρτα του σπιτιού όπου βρίσκονταν η πρώην σύζυγός του με τον σύντροφό της και άρχισε να τους μαχαιρώνει με ένα στιλέτο. «Σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι από γειτονικό σπίτι και έσπασε με βαριοπούλα την αλουμινένια πόρτα. Μπήκε μέσα με το στιλέτο. Ο σύντροφός μου για να με προστατεύσει τον έσπρωξε κι εγώ κατάφερα να βγω έξω αλλά με κυνήγησε και μέχρι έξω και με μαχαίρωνε», έχει δηλώσει η πρώην σύζυγος του κατηγορουμένου η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Μετά την απολογία του ο 32χρονος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος.