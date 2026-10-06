Νέες εξελίξεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο και τα επαγγελματικά προσόντα των γιατρών.

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς έγγραφο που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «News Room» του ΕΡΤnews καταγράφει τέσσερις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κατά τη διάρκεια της επίμαχης ιατρικής διαδικασίας.

Οι χρονικές ενδείξεις του μηχανήματος βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ ειδικών, οι οποίοι επιχείρησαν να εξηγήσουν τι μπορεί να σημαίνουν τα συγκεκριμένα αλάρμ και κατά πόσο θα μπορούσαν να έχουν σχέση με την εξέλιξη της κατάστασης του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η θεραπεία καταγράφεται ότι ξεκίνησε στις 14:42, ενώ έχουν καταγραφεί συναγερμοί στις 14:25, στις 14:26, στις 15:23 και στις 15:45.

Τι μπορεί να προκαλέσει έναν συναγερμό

Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γιώργος Βασιλόπουλος εξήγησε ότι ένα αλάρμ σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί για διαφορετικούς λόγους.

Μεταξύ αυτών είναι οι μεταβολές της αρτηριακής πίεσης, η παρουσία αέρα στο κύκλωμα, πιθανή διαρροή αίματος, προβλήματα που σχετίζονται με την αντιπηκτική αγωγή, αλλά και διαταραχές στον όγκο των υγρών του ασθενούς.

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Ο ίδιος εκτίμησε ότι, με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, ένα πιθανό σενάριο θα μπορούσε να αφορά ανεπαρκή αναπλήρωση υγρών. Κάτι τέτοιο, όπως εξήγησε, θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση της πίεσης και να επηρεάσει την παροχή αίματος προς το μηχάνημα.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε άλλες πιθανότητες, όπως η δημιουργία θρόμβου ή η είσοδος αέρα στο κύκλωμα.

Όπως υπογράμμισε, κάθε συναγερμός αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει κάποια παράμετρος που χρειάζεται αξιολόγηση και δεν θα πρέπει αυτομάτως να θεωρείται ότι οφείλεται σε υπερευαισθησία ή δυσλειτουργία του μηχανήματος.

Θα μπορούσε η διακοπή της διαδικασίας να είχε αλλάξει την εξέλιξη;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν η διαδικασία είχε σταματήσει μετά τον πρώτο ή κάποιον από τους επόμενους συναγερμούς.

Ο κ. Βασιλόπουλος, όταν ρωτήθηκε εάν μια έγκαιρη διακοπή της θεραπείας θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε διαφορετική εξέλιξη, απάντησε καταφατικά, αλλά με σαφή επιφύλαξη.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο αναισθησιολόγος του «Αττικόν» Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος σημείωσε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί, χωρίς όμως να είναι δυνατό να εξαχθεί βέβαιο συμπέρασμα μόνο από τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο Γιάννης Ρήγας, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δεν θέλησε να κάνει ειδική εκτίμηση για την υπόθεση, καθώς ενδέχεται να κληθεί να την εξετάσει θεσμικά. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι ενδείξεις συναγερμού σε μια ιατρική συσκευή πρέπει να αξιολογούνται και να μην παραβλέπονται.

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Η σημασία της ενυδάτωσης πριν από τη διαδικασία

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ασθενής πριν από την έναρξη της θεραπείας.

Ο Δημήτρης Μανίκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ο ασθενής να είχε προηγουμένως χάσει σημαντική ποσότητα υγρών. Εφόσον, όπως αναφέρθηκε, είχε προηγηθεί υδροθεραπεία, θα μπορούσε να υπήρχε αφυδάτωση και χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Σε περίπτωση που ένας ασθενής βρίσκεται ήδη σε κατάσταση μειωμένου όγκου υγρών, η περαιτέρω αφαίρεση μπορεί να επιδεινώσει την υπόταση. Αυτό, σύμφωνα με την ιατρική εξήγηση που δόθηκε, μπορεί να επηρεάσει την οξυγόνωση ζωτικών οργάνων, ακόμη και του εγκεφάλου, προκαλώντας συμπτώματα όπως σύγχυση ή έντονη διέγερση.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Βασιλόπουλος ανέφερε ότι, εάν υπήρχε σημαντική απώλεια υγρών, θα ήταν σκόπιμο να έχει προηγηθεί βασικός εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των ηλεκτρολυτών.

«Η ομάδα είναι εκείνη που σώζει τον ασθενή»

Στη συζήτηση τέθηκε και ο ρόλος της ιατρικής ομάδας στη διαχείριση σύνθετων διαδικασιών.

Ο Γιάννης Ρήγας υπογράμμισε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται συνεργασία και συνεχής αξιολόγηση όλων των δεδομένων, καθώς ένας μόνο γιατρός δεν είναι δυνατό να διαχειριστεί όλες τις παραμέτρους μιας πολύπλοκης ιατρικής πράξης.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της σωστής προετοιμασίας του ασθενούς πριν από μια προγραμματισμένη επεμβατική διαδικασία, επισημαίνοντας τον ρόλο του προεγχειρητικού ελέγχου.

Στο επίκεντρο και τα επαγγελματικά προσόντα των γιατρών

Η υπόθεση επαναφέρει, παράλληλα, τη συζήτηση για τους μηχανισμούς ελέγχου και τις ασφαλιστικές δικλείδες στην ιατρική πράξη.

Ο Γιάννης Ρήγας σημείωσε ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν πληροφορίες για την ειδικότητα και τα επαγγελματικά στοιχεία ενός γιατρού μέσω του μητρώου του Ιατρικού Συλλόγου.

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί ξεκαθάρισαν ότι οι τέσσερις συναγερμοί που καταγράφονται στο επίμαχο έγγραφο δεν μπορούν από μόνοι τους να οδηγήσουν σε οριστικό ιατρικό συμπέρασμα. Αποτελούν, ωστόσο, ένα στοιχείο που θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τον πλήρη ιατρικό φάκελο, τις υπόλοιπες καταγραφές του μηχανήματος και όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Στο μικροσκόπιο και το χρηματοκιβώτιο

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου που εντοπίστηκε στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα που έχει κατασχεθεί.

Το χρηματοκιβώτιο φυλάσσεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και οι Αρχές εξετάζουν εάν το περιεχόμενό του μπορεί να προσθέσει νέα στοιχεία στην έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Στη διαδικασία αναμένεται να βρίσκεται ο δικηγόρος της οικογένειας και προσωπικός φίλος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, ενώ δεν αποκλείεται να δώσουν το «παρών» και μέλη της οικογένειας.

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