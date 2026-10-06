Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα αποκτούν τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με την εξέταση των τοξικολογικών ευρημάτων, των καταθέσεων εργαζομένων και των ενεργειών που έγιναν στο ιατρείο όπου σημειώθηκε η κατάρρευση του τραγουδιστή.

Σήμερα, αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναμένεται να μεταβεί στον ανακριτή, προκειμένου να καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα και να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της κατηγορούμενης γιατρού για ψευδή δήλωση.

Η προποφόλη που εντοπίστηκε στις τοξικολογικές

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα αποκτούν τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, φέρεται να έχει εντοπιστεί προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το εύρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να έχει αρνηθεί ότι χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ωστόσο, η τοξικολογική διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα, ώστε να πραγματοποιηθεί ποσοτική ανάλυση και να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι συγκεντρώσεις των ουσιών που έχουν εντοπιστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τις αναλύσεις έχει αναλάβει εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει χειριστεί στο παρελθόν σύνθετες τοξικολογικές εξετάσεις σε σημαντικές ποινικές υποθέσεις.

Η έρευνα για τους ελέγχους του ΙΣΑ

Παράλληλα με την κύρια έρευνα, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο ΙΣΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα, η οποία έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Αντικείμενο της έρευνας είναι να αποσαφηνιστεί τι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες δομές, ποια ήταν η νομιμότητα της λειτουργίας τους και εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες του ΙΣΑ ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη του ΙΣΑ αναμένεται να προσκομίσουν στον ανακριτή στοιχεία σχετικά με το ιατρείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι.

Οι αντικρουόμενες περιγραφές για την ΚΑΡΠΑ

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι διαφορετικές περιγραφές των δύο γιατρών για όσα συνέβησαν αμέσως μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της ότι ξεκίνησε η ίδια ΚΑΡΠΑ αμέσως μετά την κατάρρευση. Αντίθετα, ο σύζυγος και συγκατηγορούμενός της φέρεται να περιέγραψε διαφορετικά τα γεγονότα.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, όταν εισήλθε στον χώρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς συνείδηση πάνω στο κρεβάτι και δεν γινόταν ΚΑΡΠΑ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έλεγξε τον σφυγμό και ξεκίνησε άμεσα μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Τι υποστηρίζει ο συγκατηγορούμενος γιατρός

Η υπεράσπιση του δεύτερου γιατρού επιχειρεί να αποσυνδέσει τον εντολέα της από την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε προηγούμενη επαφή ή επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι δεν τον είχε εξετάσει ούτε του είχε προτείνει κάποια θεραπεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συνηγόρων του, ο γιατρός απουσίαζε όταν έφτασε ο τραγουδιστής στο ιατρείο και κλήθηκε αργότερα να παράσχει επείγουσα ιατρική συνδρομή. Όπως υποστηρίζει η υπεράσπισή του, όταν επέστρεψε διαπίστωσε την κρίσιμη κατάσταση του ασθενούς, λίγο πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Αλλαγές στην υπεράσπιση της γιατρού

Την ίδια ώρα, αλλαγές καταγράφονται και στη νομική εκπροσώπηση της κατηγορούμενης γιατρού.

Μετά την αποχώρηση των Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού από την υπεράσπισή της, αλλά και την παραίτηση του δεύτερου συνηγόρου της, την εκπροσώπησή της ανέλαβε ο ποινικολόγος Πέτρος Πανταζής.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η εντολέας του δεν είχε εγκρίνει δημόσιες τοποθετήσεις ή ισχυρισμούς του προηγούμενου συνηγόρου της στα μέσα ενημέρωσης και ότι η υπεράσπιση θα κινηθεί πλέον θεσμικά ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας για το «αντίδοτο»

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελούν και οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.

Νοσηλεύτρια φέρεται να κατέθεσε ότι, κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η γιατρός της ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο, προκειμένου να πληροφορηθεί εάν υπήρχε διαθέσιμο αντίδοτο για την προποφόλη.

Η αναισθησιολόγος, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για τη συγκεκριμένη ουσία.

Παράλληλα, οι Αρχές φέρεται να εξετάζουν στοιχεία που προέκυψαν μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, μεταξύ των οποίων και διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με την ύπαρξη ή μη αντίδοτου για την προποφόλη.

Τι κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

Νέα στοιχεία προέκυψαν και από την κατάθεση του 62χρονου υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, ο οποίος αναφέρθηκε στις επικοινωνίες που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, όταν τη ρώτησε γιατί δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ασθενοφόρο, εκείνη φέρεται να του απάντησε ότι είχε πελάτισσα.

Ο ίδιος περιέγραψε τη γιατρό ως ψύχραιμη κατά τη συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία και υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε από τη στάση της το μέγεθος της σοβαρότητας της κατάστασης.

Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε επίσης σε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που, όπως είπε, του έστειλε η γιατρός ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο.

Στο μικροσκόπιο και τα ψηφιακά στοιχεία

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να έχουν τα ψηφιακά πειστήρια. Οι Αρχές εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς και τα στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι επικοινωνίες, οι κινήσεις των εμπλεκομένων και η ακριβής ακολουθία των γεγονότων στις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις τοξικολογικές εξετάσεις, τις καταθέσεις και τα ψηφιακά δεδομένα να αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά.