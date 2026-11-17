Η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κάνει lip sync στα λόγια της Μίνας Καραμήτρου.

Με χιούμορ και διάθεση αυτοσαρκασμού επέλεξε να απαντήσει η Ζόζεφιν στη Μίνα Καραμήτρου, μετά την αρνητική κριτική που άσκησε η δημοσιογράφος στο νέο τραγούδι της τραγουδίστριας με τίτλο «Celebrity».

Η Ζόζεφιν δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στα σχόλια μέσα από κάποια αιχμηρή δήλωση, αλλά προτίμησε έναν πιο διασκεδαστικό τρόπο, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κάνει lip sync στα λόγια της Μίνας Καραμήτρου, αναπαράγοντας με χιουμοριστικό τρόπο όσα είπε η δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ρεπορτάζ στις 10» στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, συνόδευσε το βίντεο με τη χαρακτηριστική λεζάντα «No hate έκλαψα», δείχνοντας πως αντιμετώπισε με χιούμορ την κριτική που δέχτηκε.

{https://www.tiktok.com/@josephinewendel/video/7708427667200183575?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7596940962636695062}

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Τι είπε η Μίνα Καραμήτρου για το νέο τραγούδι της Ζόζεφιν

Η αφορμή για το χιουμοριστικό βίντεο δόθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όταν η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης σχολίασαν το νέο τραγούδι της Ζόζεφιν μέσα από την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10».

Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε ότι το «Celebrity» δεν την ενθουσίασε, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι της αρέσει η Ζόζεφιν ως τραγουδίστρια.

«Δεν μου αρέσει. Τι θες να σου πω ψέματα; Εγώ δεν έχω μάθει να λέω ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα προτιμούσε να ακούσει ένα τραγούδι της Adele.

Η ίδια σχολίασε, επίσης, ότι δεν της άρεσε ούτε ο στίχος του τραγουδιού, ενώ αναρωτήθηκε με χιουμοριστική διάθεση μήπως έχει μεγαλώσει και γι' αυτό δεν την κέρδισε η συγκεκριμένη μουσική επιλογή.