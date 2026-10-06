Σε έντονο ύφος ο δημοσιογράφος απευθύνθηκε δημόσια στον δικηγόρο.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Νίκου Στραβελάκη στον αέρα της εκπομπής του, με αφορμή μια προγραμματισμένη τηλεοπτική εμφάνιση του δικηγόρου Χαράλαμπου Λυκούδη, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος, δεν πραγματοποιήθηκε τελικά με τον τρόπο που είχαν συμφωνήσει.

Ο Νίκος Στραβελάκης αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη και είχαν συμφωνήσει συγκεκριμένη ώρα για τη σύνδεσή του με την εκπομπή. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, πληροφορήθηκε στη συνέχεια ότι ο Χαράλαμπος Λυκούδης εμφανίστηκε τελικά σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό.

«Είχαμε συμφωνήσει συγκεκριμένη ώρα»

Το γεγονός προκάλεσε την έντονη ενόχληση του Νίκου Στραβελάκη, ο οποίος θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για όσα είχαν προηγηθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα δεν αφορούσε μόνο την αλλαγή του τηλεοπτικού προγράμματος, αλλά κυρίως το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, δεν τηρήθηκε η συμφωνία που είχε προηγηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μάλιστα, και στην τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, του μίλησε ο δικηγόρος.

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Η έντονη αντίδραση του δημοσιογράφου

Ο Νίκος Στραβελάκης δεν έκρυψε την ενόχλησή του και μίλησε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος για το περιστατικό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θεωρεί πως μια επαγγελματική συμφωνία θα πρέπει να τηρείται, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις και τις παράλληλες τηλεοπτικές υποχρεώσεις.

«Επιστρέψαμε και πριν πάμε στην υπόθεση Μαζωνάκη, θέλω να πω κάτι. Επειδή είχα συμφωνήσει εγώ προσωπικά να μιλήσω με τον κύριο Λυκούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη, με τον οποίο είχα μια εξαιρετική συνομιλία και είχαμε συγκεκριμένη ώρα ραντεβού και έχουμε συνεργείο του Open για να βγει με κάμερα στον αέρα μας. Έμαθα από το control ότι είναι σε άλλο κανάλι και του έστειλα μήνυμα “σας παρακαλώ, έχουμε μια συμφωνία, τηρήστε τον λόγο σας”. Μόλις έκλεισε, τον πήρα τηλέφωνο. Θέλω να καταγγείλω, δεν το έχω ξανακάνει αυτό ποτέ, σε σαράντα χρόνια. Είμαι και εγώ νομικός. Ντρέπομαι. Κύριε Λυκούδη, ντροπή σας! Σας το λέω δημόσια. Δεν αρμόζει ο τρόπος που μου μιλήσατε στο λειτούργημα το οποίο ασκείτε. Είπατε “σε μένα ρε είπες;”. Το λέω δημόσια. Καταγγέλλω τον κύριο Λυκούδη. “Σε μένα ρε είπες ότι δεν τηρώ τον λόγο μου;”. Μάλιστα, κύριε Λυκούδη. Γιατί είχαμε συμφωνία να μιλήσουμε και μιλήσατε σε άλλο κανάλι. Δεν το έχω ξανακάνει. Ποιος σας δίνει το δικαίωμα, κύριε, να απευθύνεστε έτσι σε έναν λειτουργό της ενημέρωσης που κάνει σαράντα χρόνια αυτή τη δουλειά, επειδή είχαμε μια συμφωνία; Είπατε, κύριε, “σε μένα ρε είπες;”. Δεν πειράζει, κύριε Λυκούδη. Να χαίρεται η οικογένεια Μαζωνάκη εσάς και το λειτούργημα το οποίο ασκείτε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στον οποίο και θα σας καταγγείλω σήμερα. Είναι ντροπή αυτό. Να απευθύνεστε έτσι σε λειτουργό της ενημέρωσης; Ποιος νομίζετε ότι είστε; Ποιος νομίζετε ότι είστε και απευθύνεστε έτσι σε έναν λειτουργό της ενημέρωσης; Προσπαθούμε να φωτίσουμε λάθη που έχουν γίνει και εγκλήματα, Κατερίνα, για να μην ξαναχάσει άλλος άνθρωπος τη ζωή του. Τη ζωή του, όπως έχασε τόσο άδικα ο κύριος Μαζωνάκης. Πραγματικά, εκπλήσσομαι. Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ να μου μιλήσει έτσι άνθρωπος, νομικός, άνθρωπος που έχει δώσει όρκο και ο οποίος ασκεί ένα λειτούργημα. Τι να πω!».