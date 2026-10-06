Μια οικονομική διαφορά φαίνεται πως έχει προκύψει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σχέση των δύο καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ποσό για το οποίο υπάρχει διαφωνία υπολογίζεται μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ, ενώ οι δύο πλευρές φέρονται να βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί εξωδικαστική λύση.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας συνδέονται εδώ και δεκαετίες τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Υπήρξαν παντρεμένοι, απέκτησαν την κόρη τους, Σοφία Καρβέλα, ενώ μετά το τέλος του γάμου τους συνέχισαν να έχουν στενή καλλιτεχνική σχέση.

Τι έχει συμβεί με τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η οικονομική διαφορά έγινε γνωστή λίγες ημέρες μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο Νίκος Καρβέλας είχε συμμετάσχει στις πρόβες της μεγάλης εμφάνισης, ωστόσο τελικά δεν βρέθηκε στη συναυλία, γεγονός που προκάλεσε αρκετά ερωτήματα.

Ακολούθησαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ένταση μεταξύ των δύο καλλιτεχνών κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών, καθώς και για συνάντηση στο καμαρίνι της τραγουδίστριας.

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Ωστόσο, ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, διέψευσε ότι υπήρξε έντονος διάλογος μεταξύ τους στο καμαρίνι κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Όπως ανέφερε, οι προσωπικές σχέσεις των δύο παραμένουν καλές και βρίσκεται σε εξέλιξη ένας καλόπιστος διάλογος για τα οικονομικά ζητήματα.

Η πλευρά της Άννας Βίσση

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι άνθρωποι από το περιβάλλον της τραγουδίστριας δίνουν διαφορετική διάσταση στην οικονομική εκκρεμότητα, υποστηρίζοντας ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν τη συνεργασία τους έχουν εκπληρωθεί.

«Οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ παραγωγής και δημιουργού έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Δεν υπάρχει κανένα εξώδικό ή άλλη νομική ενέργεια.Υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και φήμες που αναπαράγωνται χωρίς να στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Μάλιστα η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας, έχουν ήδη ηχογραφήσει καποια τραγούδια που προορίζονται για το νέο άλμπουμ», αναφέρουν στο Mega.

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