Η influencer ανασκευάζει τα όσα είπε για τον τραγουδιστή και ζητάει συγγνώμη.

Συγγνώμη στον Αντώνη Ρέμο ζητάει η influencer, στην οποία ο τραγουδιστής είχε στείλει εξώδικο, για τα όσα είχε πει η ίδια εναντίον του.

Η influencer μέσω βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok, δίνει τέλος στην υπόθεση, τονίζοντας οτι βρίσκεται σε μία ευαίσθητη και περίπλοκη περίοδο της ζωής της, καθώς πριν από λίγες μέρες επέστρεψε από το μαιευτήριο όπου γέννησε το δεύτερο παιδάκι της.

Συγκεκριμένα, ακούγεται να λέει: «Φαντάσου να έχεις γυρίσει μόλις από το μαιευτήριο για να βρεις στην πόρτα σου αυτό. Τι είναι αυτό; Είναι ένα μικρό χαρούμενο εξώδικο. Σκέψου τώρα να έχεις αυτή τη κλαψομηχανή πάνω σου 24/7, άλλη μία τρελή μέσα και να βρίσκεις ένα εξώδικο από έναν άνθρωπο που δεν ονομάτισες ποτέ. Anyway, είδε αυτό το ποστ, θίχτηκε και θεώρησε πως έπρεπε να κινηθεί νομικά, γούστο του και καπέλο του και μπράβο του. Εγώ επειδή, όμως όπως με βλέπεις, έχω να κοιμηθώ από την ημέρα που βγήκε το μωρό από μέσα μου, δεν έχω τη δύναμη και το κουράγιο να μπω σε αντιμαχίες».

Παράλληλα όπως αναφέρει ανακαλεί όσα είπε καθώς δεν είχε σκοπό να προκαλέσει στεναχώρια στον τραγουδιστή: «Ανακαλώ τους δυσφημιστικούς μου ισχυρισμούς σχετικά με τον Αντώνη Ρέμο. Δεν είχα σκοπό να τον βλάψω και ζητώ συγγνώμη αν του προκάλεσα στεναχώρια. Να ξέρετε τα εννοώ, κι ας μην είναι by heart. Εγώ σε αυτή τη ζωή έχω μάθει να μη φοβάμαι τίποτα και κανέναν, παρά μόνο τον Θεό. Αν κάνω ανασκευή, δεν την κάνω επειδή φοβάμαι. Κάνω ανασκευή γιατί πρωτίστως καταλαβαίνω πως ένας άνθρωπος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, και δεν μ’ αρέσει να στεναχωρώ κόσμο, ειδικά ανθρώπους που δεν γνωρίζω προσωπικά. Νιώθω άσχημα που κάποιος έφτασε στο σημείο να κινηθεί νομικά εναντίον μου εξαιτίας μου. Εγώ τη δεδομένη στιγμή αυτό που ήθελα ήταν να υπερασπιστώ τη τιμή του Γιώργου, προσπαθώντας να πω ότι τα σκοτάδια μας όλοι τα έχουμε και δεν είναι κακό πράγμα».

Μετανιωμένη για όσα συνέβησαν με τον καλλιτέχνη του ζητάει συγγνώμη τονίζοντας οτι: «Κανείς μας δεν είναι ουρί του παραδείσου και κανείς δεν είναι σε θέση να μιλήσει για τα σκοτάδια του άλλου. Αυτό ήταν το όλο point. Παρεξηγήθηκε ακραία, ένας άνθρωπος στεναχωρήθηκε και δεν μου αρέσει. Οπότε, ναι, θα ανασκευάσω, γιατί σκοπός μου δεν ήταν να βλάψω τον άνθρωπο. Δεν με κάνει χαρούμενη που τον κράζετε στα σχόλια. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κάνω adapt στο σπίτι με δύο παιδιά, μόλις βγήκα από το νοσοκομείο. Συγγνώμη Αντώνη, πραγματικά. Αν φαίνεται πως έχω ύφος, δεν έχω, έτσι είναι το πρόσωπό μου μόνιμα. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα».

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