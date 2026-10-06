H McDonald’s χρησιμοποιεί τεχνολογία μηχανικής μάθησης για να αναλύει δεδομένα από εκατομμύρια συναλλαγές που πραγματοποιούνται καθημερινά στο δίκτυό της, το οποίο αριθμεί 14.000 εστιατόρια στις ΗΠΑ.

Αντιμέτωπη με ομαδική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγου βρίσκεται η McDonald's με την κατηγορία ότι η αλυσίδα ταχυφαγίας συντονίζει παράνομα τις τιμές των μενού στα franchise και στα ιδιόκτητα καταστήματά της μέσω ενός συστήματος τιμολόγησης που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η αγωγή, που υποβλήθηκε την Παρασκευή, υποστηρίζει ότι η εταιρεία παραβίασε την αμερικανική αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, καθώς συμμάχησε με ανεξάρτητους δικαιοδόχους (franchisees) για τον καθορισμό των τιμών μέσω αλγορίθμων που εκπαιδεύτηκαν σε μη δημόσια δεδομένα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters την περασμένη εβδομάδα, η μηχανή τιμολόγησης της McDonald’s χρησιμοποιεί αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για τη συνεχή ανάλυση δεδομένων από εκατομμύρια καθημερινές συναλλαγές στα σχεδόν 14.000 καταστήματά της. Η αγωγή επικαλείται το εν λόγω δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι και άλλες εταιρείες εστίασης στρέφονται πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη για την τιμολόγηση και άλλες λειτουργίες.

«Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις οφείλουν να καθορίζουν τις τιμές τους αυτόνομα», αναφέρεται στο κείμενο της αγωγής.

Η απάντηση της McDonald's

Από την πλευρά της, η McDonald’s σε δήλωσή της τη Δευτέρα χαρακτήρισε τις κατηγορίες ανυπόστατες. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν καθορίζει την τιμή του Big Mac ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος», ανέφερε η εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι οι δικαιοδόχοι λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις τιμολόγησης, ενώ η χρήση εργαλείων προτάσεων τιμών είναι ευρέως διαδεδομένη σε πολλούς κλάδους.

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Τα τελευταία χρόνια, αμερικανοί ενάγοντες έχουν υποβάλει πληθώρα συλλογικών αγωγών, ισχυριζόμενοι ότι διάφορες εταιρείες χρησιμοποίησαν αλγόριθμους ή AI για να συντονίσουν παράνομα τις τιμές σε δωμάτια ξενοδοχείων, ενοικιάσεις διαμερισμάτων και άλλες αγορές.

Ο Λαρκ Τέρνερ, δικηγόρος του ενάγοντος, δήλωσε ότι η McDonald's «εκμεταλλεύεται τον τεράστιο όγκο δεδομένων της και το σύστημα franchise για να απομυζά από τους καταναλωτές ακόμα και το τελευταίο σεντ».

Ο ενάγων, κάτοικος του Ιλινόις, επιδιώκει να εκπροσωπήσει μια ομάδα εκατομμυρίων πιθανόν πελατών της McDonald's.

Πηγή: Reuters