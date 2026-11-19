Αντιπαράθεση μετά τις καταγγελίες του Παναγιώτη Φασούλα.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ κάλεσε τον Παναγιώτη Φασούλα να παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου της ομοσπονδίας στην ΕΟΕ, μετά τις νέες καταγγελίες που έκανε η «αράχνη» για τον χώρο του μπάσκετ, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη (18/11).

Μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ- πριν την προφυλάκισή του για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ- ο Παναγιώτης Φασούλας κλήθηκε, ως αναπληρωματικός, να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου της ομοσπονδίας στην ΕΟΕ.

Έπειτα από τις νέες καταγγελίες του Παναγιώτη Φασούλα- ενόψει των εκλογών της 20ης Δεκεμβρίου- η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η «συκοφαντία δεν μπορεί να είναι ανεκτή» και έκανε αναφορά σε κάποιους που «θυμούνται» τα σωματεία του μπάσκετ «μόνο στις παραμονές των εκλογών».

Στη συνέχεια, η ΕΟΚ κάλεσε τον Παναγιώτη Φασούλα «να παραιτηθεί σήμερα» από τη θέση του εκπροσώπου της ομοσπονδίας στην ΕΟΕ, προκειμένου να κριθεί και αυτή η θέση στις εκλογές. «Δεν μπορεί κανείς να καταγγέλλει τις εκλογές του 2024 και να κρατά τη μόνη θέση που του παραδόθηκε εξ αντανακλάσεως και ενώ και εκεί είχε ηττηθεί», ανέφερε η ανακοίνωση.

Παναγιώτης Φασούλας: Μνημείο υποκρισίας, οι θεσμοί δεν είναι προσωπικά λάφυρά τους

Ο Παναγιώτης Φασούλας πέρασε στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας «μνημείο πολιτικής αμηχανίας και θεσμικής υποκρισίας» την ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης της ΕΟΚ και σημειώνει ότι πρόκειται για ανθρώπους που «συνδέονται άμεσα» με τον προφυλακισμένο πρώην πρόεδρο, Βαγγέλη Λιόλιο.

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«Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αν ήταν στο χέρι τους, εκλογές δεν θα γίνονταν ποτέ. Θα εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν την oμοσπονδία ως προσωπικό τους φέουδο», τονίζει και χαρακτηρίζει «προκλητική» την αναφορά στη θέση του στην ΕΟΕ.

«Τους υπενθυμίζω ότι οι θεσμοί δεν είναι προσωπικά τους λάφυρα, ούτε λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε εκλογικές τους σκοπιμότητες», απαντά και διαμηνύει: «Δεν μπορούν να με εκφοβίσουν με ανακοινώσεις που προδίδουν περισσότερο πανικό παρά αυτοπεποίθηση».

Στις 20 Δεκεμβρίου «δεν θα κριθεί η δική μου διαδρομή. Θα κριθεί η δική τους διαχείριση. Και αυτό φαίνεται πως τους ανησυχεί περισσότερο», επισημαίνει ακόμα ο Παναγιώτης Φασούλας.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ, που έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη να οδηγήσει την ομοσπονδία ομαλά στις εκλογές της 20ής Δεκεμβρίου και να διασφαλίσει την καθημερινή της λειτουργία σε κάθε επίπεδο, δεν θα αφήσει αναπάντητα όσα ειπώθηκαν δημόσια τις τελευταίες ημέρες.

Η κριτική είναι αναγκαία και καλοδεχούμενη. Η συκοφαντία όμως σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτική και δεν μπορεί να είναι ανεκτή.

Απαντούμε με γεγονότα:

Το διοικητικό συμβούλιο παρέμεινε προκειμένου να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και η παρουσία των εθνικών ομάδων στις διοργανώσεις της FIBA, αποφεύγοντας τον κίνδυνο σοβαρών κυρώσεων.

Για την “αλλοίωση στοιχείων” ενόψει του διαχειριστικού ελέγχου. Όλα τα στοιχεία της ομοσπονδίας βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτών. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο οφείλει να καταθέσει σήμερα ό,τι γνωρίζει στους ελεγκτές και στον εισαγγελέα. Αν δεν το πράξει, συκοφαντεί τους εργαζόμενους της ομοσπονδίας, και η ΕΟΚ θα τους υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Για την ημερομηνία των εκλογών και τους διεθνείς διαιτητές. Είναι ψευδές ότι η 20ή Δεκεμβρίου επιλέχθηκε για να ελέγξει το σημερινό διοικητικό συμβούλιο την επιλογή τους. Με αίτημα της ΕΟΚ η FIBA παρέτεινε την προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου, ακριβώς για να γίνει η επιλογή από τη νέα διοίκηση. Όποιος το επαναλάβει από σήμερα, θα γνωρίζει ότι λέει ψέματα, έστω κι αν μέχρι σήμερα είχε άγνοια και σε αυτό το θέμα…

Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. όπως ανασυγκροτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου. Ελήφθησαν όλες ομόφωνα, και από μέλη που στις προηγούμενες εκλογές είχαν εκλεγεί με διαφορετικούς συνδυασμούς. Η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων ήταν προϋπόθεση για να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα, οι εθνικές ομάδες, το αναπτυξιακό πρόγραμμα και η λειτουργία των ενώσεων σε μια πολύ καλά οργανωμένη ομοσπονδία.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι τα σωματεία. Δεν είναι τα γραφεία της ομοσπονδίας και δεν είναι τα τηλεοπτικά στούντιο που ορισμένοι συνηθίζουν να περιφέρονται. Είναι οι άνθρωποι από τον Έβρο ως την Κρήτη: οι προπονητές που ανοίγουν το γήπεδο κάθε απόγευμα, οι παράγοντες που βάζουν από την τσέπη τους, οι γονείς που οδηγούν εκατοντάδες χιλιόμετρα για έναν αγώνα παιδιών. Αυτοί κράτησαν το άθλημα όρθιο στις πιο δύσκολες εβδομάδες του. Δεν είναι μηχανισμός κανενός, ούτε του χθες ούτε του αύριο. Δεν χρωστούν σε κανέναν, δεν φοβούνται κανέναν και δεν δέχονται μαθήματα από όσους τους θυμούνται μόνο στις παραμονές των εκλογών.

Στις 20 Δεκεμβρίου, διά ζώσης και ενώπιον εφορευτικής επιτροπής με δικαστικό αντιπρόσωπο, τίθενται στην κρίση τους η θέση του προέδρου και όλες οι θέσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Μία μόνο θέση που προέκυψε από τις εκλογές του 2024 δεν τίθεται στην κρίση τους: του εκπροσώπου της ΕΟΚ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Καλούμε τον κ. Παναγιώτη Φασούλα να παραιτηθεί σήμερα από τη θέση αυτή, ώστε να κριθεί και αυτή από τα σωματεία στις 20 Δεκεμβρίου. Δεν μπορεί κανείς να καταγγέλλει τις εκλογές του 2024 και να κρατά τη μόνη θέση που του παραδόθηκε εξ αντανακλάσεως και ενώ και εκεί είχε ηττηθεί.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι τα σωματεία και οι καθημερινοί του άνθρωποι.

Και στις 20 Δεκεμβρίου αυτοί έχουν το λόγο».

Η απάντηση του Παναγιώτη Φασούλα

«Η ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης της ΕΟΚ αποτελεί μνημείο πολιτικής αμηχανίας και θεσμικής υποκρισίας.

Αντί να απαντήσουν στα ουσιαστικά ερωτήματα για τη διαχείριση της ομοσπονδίας, επιλέγουν τις προσωπικές επιθέσεις, τις απειλές και τον αποπροσανατολισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους που συνδέονται άμεσα με τον προφυλακισμένο πρώην πρόεδρο, Βαγγέλη Λιόλιο και -όπως οι ίδιοι ομολογούν- ψήφιζαν ομόφωνα όλες του τις προτάσεις.

Ανθρώπους που, παρά τη σοβαρότητα των εξελίξεων, δεν είχαν την ευθιξία ούτε να ψελλίσουν τη λέξη “παραίτηση”.

Αναρωτιέμαι από πότε μια διοίκηση που υποτίθεται ότι έχει αποκλειστική αποστολή να οδηγήσει την ΕΟΚ σε εκλογές συμπεριφέρεται ως προεκλογικός μηχανισμός;

Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αν ήταν στο χέρι τους, εκλογές δεν θα γίνονταν ποτέ. Θα εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν την ομοσπονδία ως προσωπικό τους φέουδο. Επικαλούνται τα σωματεία, τα οποία επί πέντε χρόνια τρομοκρατούσαν και εκβίαζαν, όπως τα ίδια καταγγέλλουν πλέον με ανακοινώσεις τους.

Επικαλούνται τους γονείς που επί ημερών τους βίωσαν τι πάει να πει χειραγώγηση μαθητικού αγώνα μπάσκετ!

Όσο για την προκλητική αναφορά στη θέση μου στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τους υπενθυμίζω ότι οι θεσμοί δεν είναι προσωπικά τους λάφυρα ούτε λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε εκλογικές τους σκοπιμότητες.

Δεν πρόκειται να τους ακολουθήσω στον κατήφορο των προσωπικών αντιπαραθέσεων. Ούτε φυσικά της σκόπιμης διαστρέβλωσης των δηλώσεων μου, αφού ουδέποτε κατηγόρησα υπαλλήλους της ΕΟΚ για “αλλοίωση στοιχείων”.

Αντίθετα, ανέφερα ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν καταγγελίες εργαζόμενων της ομοσπονδίας, πως παράγοντες είναι αυτοί που αλλοιώνουν στοιχεία.

Για αυτό και δεν μπορούν να με εκφοβίσουν με ανακοινώσεις που προδίδουν περισσότερο πανικό παρά αυτοπεποίθηση.

Στις 20 Δεκεμβρίου δεν θα κριθεί η δική μου διαδρομή. Θα κριθεί η δική τους διαχείριση. Και αυτό φαίνεται πως τους ανησυχεί περισσότερο.

ΥΓ: Οι ανακοινώσεις των ομοσπονδιών υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εδώ βλέπω, πως κάποιοι κρύφτηκαν πίσω από τον λογότυπο της ομοσπονδίας. Ομόφωνα, όπως πάντα, φαντάζομαι... ».