Για συκοφαντίες έκαναν λόγο ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης.

Μετά τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οδηγούνται στις φυλακές για τους «στημένους» αγώνες στο μπάσκετ. Τόσο ο Ευάγγελος Λιόλιος όσο και ο συγκατηγορούμενός του, επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης ο οποίος υπήρξε, κατά τους μάρτυρες, το alter ego του, αναλαμβάνοντας εκείνος τις συνεννοήσεις με τους διαιτητές και τους διοικητικούς παράγοντες των ομάδων μπάσκετ κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Η εμπλοκή τους ήταν …στημένη, υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Παρά την προσπάθεια των δύο κατηγορουμένων να πείσουν τον ανακριτή αλλά και τον εισαγγελέα πως ήταν …στημένη η εμπλοκή τους στην υπόθεση και πως όλα είναι συκοφαντίες σε βάρος τους, δεν τα κατάφεραν.

Στην απολογία του που διήρκεσε 3,5 ώρες ο Ευάγγελος Λιόλιος επιχείρησε να παρουσιάσει ούτε λίγο ούτε πολύ, τον εαυτό του ως θύμα σκευωρίας, υποστηρίζοντας πως η στοχοποίησή του συνδέεται αποκλειστικά με τη θέση του στην Προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε εκείνος επιδίωκε να «καθαρίσει» τον χώρο του μπάσκετ, ενώ όσοι στρέφονται εναντίον του ήθελαν τη διατήρηση του προηγούμενου καθεστώτος . «Κάποιοι ήθελαν να με απομακρύνουν από τη θέση αυτή», φέρεται να είπε. Για το λόγο αυτό, αν και ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, ενημέρωσε τον ανακριτή ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του έως ότου ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή, ο κ. Λιόλιος φέρεται να κράτησε αποστάσεις ακόμη και από τον στενό συνεργάτη του ενώ στάθηκε ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο σύστημα ορισμού διαιτητών που τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο με δική του πρωτοβουλία, προκειμένου η επιλογή τους να γίνεται, μέσω ειδικού λογισμικού, ώστε να αποκλείεται η ανθρώπινη παρέμβαση.

Στο πολυσέλιδο υπόμνημα που κατέθεσε ο Ευάγγελος Λιόλιος, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία προς επίρρωση των ισχυρισμών του, επιμένοντας πως δεν έχει καμία σχέση με «στημένους» αγώνες.

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Οι οικονομικοί έλεγχοι

Ο κατηγορούμενος, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων, επικαλούμενος τη δικαστική αντιδικία που έχει τα τελευταία χρόνια με τον έναν από αυτούς. Αναφέρθηκε επίσης λεπτομερώς στα οικονομικά του στοιχεία, λέγοντας πως ποτέ δεν του έγινε κάποια παρατήρηση στους τέσσερις φορολογικούς ελέγχους που έχουν διεξαχθεί την τελευταία δεκαετία. Προσκόμισε δε και τα έγγραφα από τους ελέγχους αυτούς για να καταδείξει πως δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό από την πλευρά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μάλιστα από τους ελέγχους αυτούς , έγινε το 2025 και αφορούσε τα έτη 2019-2020. Σε αυτόν έγιναν «φύλλο και φτερό», όπως είπε, όλα τα οικονομικά του στοιχεία (ατομική περιουσία, η ομάδα του Προμηθέα και η επιχείρησή του), ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ελέγχθηκαν θυρίδες αλλά και τραπεζικοί λογαριασμοί του εσωτερικού και του εξωτερικού, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο. Αρνητική ήταν η στάση και του στενού συνεργάτη του Ευάγγελου Λιόλιου ο οποίος παρέμεινε περίπου 40 λεπτά στο ανακριτικό γραφείο, αποποιούμενος οποιαδήποτε σχέση με τους στημένους αγώνες μπάσκετ.

«Μετά από πάνω από 12 ώρες αποφασίστηκε η παράταση της προσωρινής κράτησης του κ. Λιόλιου. Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλοποιήσουν τη δικαιοσύνη. Η αλήθεια είναι μια και θα δικαιωθεί ο κ. Λιόλιος. Σήμερα η δικαιοσύνη εργαλοποιήθηκε αλλά τέτοιοι πρώτοι γύροι ανατρέπονται εύκολα. Η αλήθεια υπέφερε σήμερα καθώς περιμέναμε πολλές ώρες για να έχουμε μια αιτιολογία η οποία δεν ευσταθεί και είναι ελλιποβαρής» ανέφερε ο δρ εγκληματολογίας- δικηγόρος Παναγιώτης Παπαϊωάννου που εκπροσώπησε τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Η έρευνα θα συνεχιστεί και μετά το τέλος όλων των απολογιών

Ο κύκλος των απολογιών των έξι κατηγορούμενων για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα κλείνει αύριο , όχι όμως και η έρευνα η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ είναι ορατό το ενδεχόμενο να διευρυνθεί η λίστα των κατηγορουμένων, καθώς οι μάρτυρες στις καταθέσεις τους έχουν μιλήσει και για άλλα πρόσωπα, εκτός των συλληφθέντων.

Παράλληλα, στην υπόθεση έχει εμπλακεί και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία ελέγχει εκτός από τους έξι κατηγορούμενους και άλλους παράγοντες του μπάσκετ .Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία τους, καθώς και τα πόθεν έσχες .

Η έρευνα πάντως της Ανεξάρτητης Αρχής εκτιμάται ότι έχει ευρύτερες διαστάσεις καθώς αφορά ολόκληρο το χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, με έμφαση στο ποδόσφαιρο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών. Μάλιστα αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά εδώ και χρόνια.