Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Σέρβο σέντερ που θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτη την επόμενη Παρασκευή (20/11).

Νέο σοκ υπέστη το μπασκετικό τμήμα του Ολυμπιακού καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Νικόλα Μιλουτίνοφ για τα επόμενα δύο παιχνίδια με τον Άρη και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ειδικότερα, ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας στο δεξί του χέρι και θα είναι εκτός για τα επόμενα δύσκολα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης την επόμενη Παρασκευή (20/11).

Οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωση: «Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου ΔΕ άκρας χειρός και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Άρη. Ούτε στον αγώνα με τη Μακάμπι».