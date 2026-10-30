Η δήλωση του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου για τον Αντώνη Ρέμο

Την επίσκεψη του Αντώνη Ρέμου στη ΓΑΔΑ επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι θα κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά των υπευθύνων ανώνυμων blogs που, σύμφωνα με την πλευρά του τραγουδιστή, δημοσιεύουν δυσφημιστικό περιεχόμενο σε βάρος του.

Όπως διευκρίνισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, ο τραγουδιστής επισκέφθηκε τον επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη ΓΑΔΑ, με σκοπό να κινηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου για τις επίμαχες αναρτήσεις. «Πράγματι σήμερα ο Αντώνης Ρέμος επισκέφτηκε τον επικεφαλής του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου χειριστού ανωνύμων blogs, που τον δυσφημούν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Παράλληλα ο κ. Δημητρακόπουλος υπογράμμισε ότι ο τραγουδιστής σέβεται τον θεσμικό ρόλο όλων των μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτήτως μεγέθους, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί δημοσιεύματα που θεωρεί συκοφαντικά. «Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων, αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση», τονίζεται εμφατικά στην ανακοίνωση.