Η παρεξήγηση με αφορμή την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα.

H Σταματίνα Τσιμτσιλή, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, έριξε τη δική της «σπόντα» στον αέρα της εκπομπής Happy Day, προκαλώντας το ενδιαφέρον των συνεργατών της.

Η γνωστή παρουσιάστρια, ανέφερε, χωρίς όμως να αποκαλύψει με τι έχει εκνευριστεί ότι: «Με έχουν τσιγκλήσει άλλοι, είμαι τσιγκλημένη». Ενώ πρόσθεσε με χιούμορ «Ζαμέ Κορωπί», μία φράση του δικηγόρου της Άννας Βίσση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, η οποία είχε γίνει viral πριν από κάποια χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έριξε το δικό της «καρφί» προς τον γνωστό ποινικολόγο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει on air τι ήταν εκείνο που την ενόχλησε.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr