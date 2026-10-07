Οριστικός τέλος με τον Ant1.

Την οριστική ολοκλήρωση της συνεργασίας του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του «Ράδιο Αρβύλα» με τον ΑΝΤ1 σηματοδοτεί η απόφαση των δύο πλευρών να μην ανανεώσουν το συμβόλαιό τους.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας της εταιρείας παραγωγής Tony Productions με τον τηλεοπτικό σταθμό του Αμαρουσίου. Το προηγούμενο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις και επαφές ανάμεσα στον Αντώνη Κανάκη και τη διοίκηση του ΑΝΤ1, με αντικείμενο το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η συνεργασία.

Οι επαφές, ωστόσο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία, με αποτέλεσμα να κλείνει πλέον ένας σημαντικός κύκλος για τον παρουσιαστή και την ομάδα της σατιρικής εκπομπής στον ΑΝΤ1.

Η ανακοίνωση της ομάδας του «Ράδιο Αρβύλα»

«Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.

Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

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Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ευχαριστούμε πολύ,

Η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα».