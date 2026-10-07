Το The Exorcist: Martyrs με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2027.

Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το teaser για το νέο Εξορκιστή, λίγο πριν την κυκλοφορία του επίσημου τρέιλερ, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Επιβεβαιώνοντας τον τίτλο The Exorcist: Martyrs, το teaser ξεκινά με μια απίστευτα ανατριχιαστική σκηνή μιας γυναίκας που στέκεται στην κορυφή μιας σκάλας φέρνοντας στο νου τον αρχικό Εξορκιστή και τις εμβληματικές του σκάλες.

Η πρώτη ματιά στη νέα ταινία του Μάικ Φλάναγκαν μάς αποκαλύπτει επίσης την Σκάρλετ Γιόχανσον που υποδύεται την αστυνομικό ανθρωποκτονιών της NYPD, Τζούλι Μίλερ και η οποία συλλαμβάνει έναν κατά συρροή δολοφόνο γνωστό ως Father Sunday (Τζον Λεγκουιζάμο). Η Μίλερ είναι μάρτυρας της εκτέλεσής του, αλλά τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο.

Mike Flanagan’s The Exorcist: Martyrs only in theaters March 12. Trailer out this Friday. https://t.co/KmzWwhUyyk October 7, 2026

Ο Φλανάγκαν επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική κατεύθυνση στο νέο Εξορκιστή, συνδυάζοντας τον υπερφυσικό τρόμο με το αστυνομικό θρίλερ για έναν κατά συρροή δολοφόνο. Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί ο ίδιος, στη νέα του ταινία θέλει να συνδυάσει τον τρόμο του Εξορκιστή με τον τρόμο ταινιών όπως το Se7en ή Η Σιωπή των Αμνών.

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«Πώς μπορούμε να εξερευνήσουμε αυτές τις ιδέες σε ένα θρίλερ για έναν κατά συρροή δολοφόνο με έναν τρόπο που συνδυάζει λίγο αυτά τα υποείδη, που παίρνει ό,τι αγαπάμε σε μια ταινία όπως το Se7en ή το The Silence of the Lambs και το συνδυάζει με ό,τι αγαπάμε σε μια ταινία όπως το The Exorcist;» εξηγεί ο σκηνοθέτης στο Esquire και προσθέτει: «Μιλάμε για ανθρώπους υπό την επιρροή—ή σε ορισμένες περιπτώσεις άμεσο έλεγχο—του κακού αυτού καθαυτού».

Ο Φλάναγκαν συνεχίζει λέγοντας ότι θέλει μεταφέρουμε την ιστορία ενός δαιμονισμού πέρα από τα οικεία όρια ενός υπνοδωματίου και σημειώνει ότι ενώ η ταινία συνδέεται με το διάσημο franchise, ταυτόχρονα είναι μια αυτόνομη ιστορία.

«Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε στους ανθρώπους είναι ότι δεν βλέπουν μια επανάληψη του Εξορκιστή», εξηγεί. «Δεν βλέπουν καμία προσπάθεια επανεκκίνησης ή remake. Στην πραγματικότητα, βλέπουν μια ιστορία μέσα στο σύμπαν του Εξορκιστή που δεν έχει ειπωθεί ποτέ πριν, που είναι μοναδική μέσα στο franchise και την οδηγεί σε μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που είχε στο παρελθόν.



Ο Φλανάγκαν εκτός από τη σκηνοθεσία, υπογράφει επίσης το σενάριο ενώ βρίσκεται και στην παραγωγή. Το The Exorcist: Martyrs, η έβδομη ταινία του franchise, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 12 Μαρτίου 2027.