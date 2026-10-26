Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έχει ήδη γράψει το σενάριο μιας νέας ταινίας «Rocky».

To κινηματογραφικό franchise του «Rocky» γιορτάζει την 50ή του επέτειο το 2026. Ο Ρόκι Μπαλμπόα, ο χαρακτήρας που δημιούργησε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αριθμεί πλέον εννέα ταινίες από το 1976, συμπεριλαμβανομένων έξι ταινιών με πρωταγωνιστή τον Ρόκι και τριών spin-off του «Creed» (με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν).

Οι ταινίες αυτές έχουν αποφέρει συνολικά 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ ο Σταλόνε έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο θρυλικούς ηθοποιούς δράσης της μεγάλης οθόνης.

Επίσης, φέτος ο Ρόκι επιστρέφει με την κυκλοφορία της βιογραφικής ταινίας «I Play Rocky», στην οποία ο Άντονι Ιπόλιτο υποδύεται τον νεαρό Σταλόνε. Η ταινία απεικονίζει την πορεία του Σταλόνε μέχρι την υλοποίηση του πρώτου «Rocky» και ήδη αποσπά διθυραμβικές κριτικές πριν ακόμη κάνει πρεμιέρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Σιλβέστερ Σταλόνε, ο ηθοποιός δεν έχει τελειώσει ακόμα με τον πιο εμβληματικό χαρακτήρα του.

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O Σταλόνε έχει γράψει σενάριο για ένα νέο «Rocky»

Σε μια νέα συνέντευξη στο TV Insider o ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει γράψει το σενάριο και την ιστορία για το «Rocky 7». Αναλύοντας την ιδέα του, εξήγησε ότι θα ήταν «μια καλή ευκαιρία να εξερευνήσει τη ζωή [του ήρωα] έξω από το ρινγκ» και να εμβαθύνει στο «πώς αλλάζει ο κόσμος γύρω του». Επειδή όμως δεν είναι και τόσο σίγουρος για το αν «θα ήταν πραγματικά τόσο ενδιαφέρον» για το κοινό, είπε ότι έγραψε την ιστορία (αρχικά) για τον εαυτό του, για να την αποτυπώσει στο χαρτί.

«Έγραψα ένα ακόμα κεφάλαιο στο σύμπαν του “Rocky” και πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία να εξερευνήσω τη ζωή έξω από το ρινγκ, το πώς αλλάζει ο κόσμος γύρω του και το πώς η γειτονιά του δεν είναι πια όπως παλιά, καθώς και το πώς αφιερώνεται στους λιγότερο τυχερούς, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν πραγματικά τόσο ενδιαφέρον για τους περισσότερους ανθρώπους. Γι’ αυτό, το έγραψα απλώς για τον εαυτό μου», εξήγησε ο 80χρονος σταρ.

Ο Σταλόνε αναφέρθηκε επίσης στην ιδέα μιας prequel ταινίας, επισημαίνοντας πόσο «συναρπαστικό» είναι «να βλέπεις από πού προήλθαν αυτοί οι χαρακτήρες» και ανέφερε ότι έχει ιδέες για το «πώς διασταυρώθηκαν οι δρόμοι τους».

Όσον αφορά την χρονική περίοδο που θα εξερευνούσε η ταινία, δηλαδή κατά τη δεκαετία του 1960, αναφέρθηκε στη «μεγάλη μετάβαση που συνέβαινε στη χώρα» και σε ολόκληρη την κοινωνία, σημειώνοντας πόσο πολύ θα ήθελε να εμβαθύνει σε αυτό το κομμάτι της ζωής του Ρόκι.

«Ίσως να υπάρχει η δυνατότητα για ένα prequel, γιατί πιστεύω ότι είναι συναρπαστικό να βλέπει κανείς από πού προήλθαν αυτοί οι χαρακτήρες και έχω πολλές ιδέες για το πώς διασταυρώθηκαν οι δρόμοι τους. Κατά τη συγκεκριμένη εποχή, τη δεκαετία του 1960, γινόταν μια μεγάλη μετάβαση στη χώρα, στη μουσική και σε πολλούς άλλους τομείς της κοινωνίας, οπότε θα ήθελα πολύ να αναλάβω αυτό το πρότζεκτ», σημείωσε.

Ακόμα κι αν δεν γυριστεί μια πραγματική συνέχεια του «Rocky» —καθώς ο Σταλόνε έχει πιθανώς αφήσει πίσω του τις μέρες των κινηματογραφικών αγώνων του μποξ—, ένα prequel θα μπορούσε να προσδώσει νέο βάθος στον χαρακτήρα και να δώσει στην ιστορία μια αίσθηση φρεσκάδας.

Επίσης, θα μπορούσε να δώσει στον Άντονι Ιπόλιτο την ευκαιρία να ξαναβυθιστεί στον ρόλο, υποδυόμενος τον Ρόκι αντί του Σταλόνε, καθώς ήδη αποσπά εγκωμιαστικά σχόλια για την ερμηνεία του στην ταινία «I Play Rocky».