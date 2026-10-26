Η Μπέλα έχει νέες επαγγελματικές αναζητήσεις και τρελαίνει ολόκληρη την οικογένεια.

Τι θα δούμε απόψε στο «σόι σου»:

«Τρελές μπίζνες»

Η Μπέλα αποφασίζει να σταθεί επαγγελματικά στα πόδια της και να αναζητήσει μια πιο σταθερή ενασχόληση, πέρα από τη συγγραφή.

Οι Χαμπέοι προσπαθούν να την υποστηρίξουν στο νέο της εγχείρημα ή πιο σωστά, στα νέα της εγχειρήματα, καθώς η Μπέλα έχει αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη της σε διάφορα επαγγέλματα.

Και κάπως έτσι, οι Χαμπέοι καταλήγουν πότε να εξετάζουν την Μπέλα στις ιστορικές της γνώσεις, καθώς εκείνη προετοιμάζεται για εξετάσεις στη Σχολή Ξεναγών, και πότε να κάνουν λίστες με όλους τους γνωστούς τους, όταν η Μπέλα αποφασίζει να ασχοληθεί με τα ασφαλιστικά!

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Παράλληλα, η Αλίνα επιχειρεί, με τη βοήθεια της Όλγας, να βγάλει στην αγορά μια σάλτσα ντομάτας για την οποία ακολουθεί τη μυστική συνταγή της γιαγιάς της. Η μυστικοπάθεια της Αλίνας, όμως, θα γίνει σημείο τριβής στη σχέση της με την Όλγα.

Σύντομα, βέβαια, θα αποκαλυφθεί πως τα υλικά της συνταγής δεν είναι το μοναδικό μυστικό που κρατάει η Αλίνα…

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