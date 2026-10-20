Νέο επεισόδιο κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο λατρεμένος -μικρών και μεγάλων- Βαγγέλης Χαμπέας, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Το σόι σου» έχει αγαπηθεί τόσο από τον κόσμο όλων των ηλικιών και όπως χαρακτηριστικά λέει, του είχε πει κάποια μαμά στην Κύπρο ότι κοιμίζει το επτά μηνών κοριτσάκι της με τη σειρά... «αυτό το αρχέγονο που έχει ο άνθρωπος όταν ακούει τη φωνή του μπαμπά, της μαμάς, των αδελφών, της γιαγιάς, με όλο αυτό χαλάρωνε το παιδάκι».

Αυτό που συμβαίνει με το Σόι είναι μοναδικό «είναι αυτό που θα θέλαμε να έχουμε σαν οικογένεια και κάποιοι που δεν την έχουμε. Μια πολυπληθής οικογένεια, όλοι μαζί με τις χαρές, με τις λύπες, αυτή η χάβρα…»

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Η επιτυχία της σειράς δεν είναι τυχαία, «όταν διαβάζουμε το σενάριο μαζί με τον σκηνοθέτη μας Σταμάτη Πατρώνη και με όλους τους συναδέλφους, ψάχνουμε την κάθε λέξη, το κάθε ‘και’, το διορθώνουμε να έρθει πάνω στο χαρακτήρα μας, γίνεται δουλειά», καταλήγει ο Γιώργος.