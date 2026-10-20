Η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Παπανώτα μετά τον εκνευρισμό του on air.

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια ο Δημήτρης Παπανώτας το πρωί της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του για τα σχόλια που διατυπώνονται εις βάρος του.

Ο δημοσιογράφος και πανελίστας αναφέρθηκε στην έκταση που έχει λάβει η αντιπαράθεση γύρω από το όνομά του, αντιδρώντας σε υψηλούς τόνους σε όσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί το τελευταίο διάστημα.

Τις τελευταίες ημέρες το όνομα του Δημήτρη Παπανώτα έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά τις δηλώσεις του για την Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία βρίσκεται στο πάνελ της εκπομπής «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, στον ΑΝΤ1.

Η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Παπανώτα

Λίγες ώρες μετά το on air ξέσπασμα στην εκπομπή «Happy Day», ο δημοσιογράφος προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Όπως αναφέρει, σκοπεύει να απέχει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ένα χρονικό διάστημα. Στην νέα του ανάρτηση την οποία «έντυσε» με το τραγούδι «Numb» των Linkin Park, αναφέρει:

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«Αυτό είναι το τελευταίο μου ποστάρισμα για αρκετό καιρό. Θα απέχω από τα social μέχρι να ηρεμήσω. Σας ευχαριστώ όλους για την συμπαράσταση. Πήρα πολλά μαζεμένα μαθήματα τον τελευταίο μήνα. Να είστε καλά. Και πάλι ευχαριστώ».

Στη λεζάντα της δημοσίευσής του, ο Δημήτρης Παπανώτας πρόσθεσε: «Πάντα η μουσική που διάλεγα στις δημοσιεύσεις μου είχε να κάνει με το θέμα της δημοσίευσης.

Σας φιλώ και σας σφίγγω το χέρι. Σε έναν έναν ξεχωριστά...».

{https://www.instagram.com/p/Det3Xf5o-zG/?hl=el}