Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιορτή της κόρης της και τα γενέθλια του συζύγου της.

Μία ιδιαίτερη ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, έκανε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου η Μαρία Ηλιάκη.

Η γνωστή παρουσιάστρια της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς», θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την εβδομάδα που κλείνει σήμερα και την οποία γιόρτασε με την οικογένειά της.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Ηλιάκη, θέλησε να ευχηθεί με αυτόν τον τρόπο για τη γιορτή της κόρης, Κατερίνας, και τα γενέθλια του συζύγου της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Ηλιάκη

«Η δική μου dream team… Ο Στέλιος μου και η Κατερίνα μου …Αυτή την εβδομάδα κάθε χρόνο σας γιορτάζω και τους δύο και κάθε χρόνο σκέφτομαι πως είστε η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσα να έχω.. οπότε αυτή η εβδομάδα έχει πολλή αγάπη …πολλές τούρτες …ρομαντικό δείπνο και… έναν αγώνα μπάσκετ».

{https://www.instagram.com/p/DgP4pLdkX8U/?hl=el&img_index=8}

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Στις 25 Νοεμβρίου, η Μαρία Ηλιάκη, αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή για μερικά λεπτά, ζητώντας από την παραγωγή να κλείσει το μικρόφωνό της.

Όπως εξήγησε η ίδια, θέλησε να βγει από το πλατό προκειμένου να πάρει τηλέφωνο την κόρη της και να της ευχηθεί για τη γιορτή της:

«Λοιπόν, θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να βγω έξω, να πω χρόνια πολλά στην κόρη μου γιατί δεν θα προλάβω και θα κλαίει. Της το έχω υποσχεθεί. Δύο λεπτά κλείστε μου το μικρόφωνο, συγγνώμη. Συγγνώμη…».