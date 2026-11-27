Οι πληροφορίες από την εκπομπή «Το πρωινό».

Σε τροχιά έντονων προετοιμασιών φαίνεται πως βρίσκεται η Άννα Βίσση, καθώς οι πληροφορίες την θέλουν στην Αμερική να δοκιμάζει και να εργάζεται πάνω σε τρία νέα τραγούδια.

Η ερμηνεύτρια πριν από λίγο καιρό βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς λίγο μετά την μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας η κόντρα που έχει ξεσπάσει στη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα.

Και οι δύο πλευρές είχαν τοποθετηθεί δημόσια, ωστόσο, κάθε ένας από τους δύο καλλιτέχνες, φαίνεται πως έχει προχωρήσει πλέον επαγγελματικά.

Ο Νίκος Καρβέλας, μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες ανακοίνωσε το νέο του τραγούδι «Καλημέρα», ενώ η Άννα Βίσση, αναμένεται να κυκλοφορήσει δίσκο με την live ηχογράφηση από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, με τίτλο «Κόντρα».

Παράλληλα, οι πληροφορίες από την εκπομπή «Το πρωινό» την τοποθετούν στην Αμερική, εκεί όπου η τραγουδίστρια συνδυάζει στιγμές ηρεμίας μαζί με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

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Άννα Βίσση: Ηχογραφεί τραγούδια στο στούντιο που «έγραψε» τον τελευταίο της δίσκο η Μαντόνα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, η Άννα Βίσση, εργάζεται πάνω σε τρία νέα τραγούδια, τα οποία θα έχουν ελληνικό τίτλο, όμως την σύνθεσή τους την έχουν επιμεληθεί ξένοι συνθέτες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι ηχογραφήσεις που πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή, γίνονται στο στούντιο που «έγραψε» τον τελευταίο της δίσκο η Μαντόνα.

«Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το στούντιο που η Μαντόνα έγραψε τον τελευταίο της δίσκο και δουλεύει πάνω σε τρία κομμάτια… Τραγούδια τη σύνθεση των οποίων έχουν κάνει ξένοι, Αμερικάνοι συνθέτες, σε ελληνικό στίχο. Μαθαίνω ότι τις επόμενες ημέρες φεύγει από Νέα Υόρκη για Μαϊάμι όπου σε καινούργιο σύνολο μουσικής παραγωγής θα δουλέψει άλλα κομμάτια τα οποία δειγματίζει για να δει ποια θα μπουν στο δίσκο που όλοι περιμένουμε… Είναι διακοπές – δουλειά μαζί… Μαθαίνουμε ότι τους επόμενους δύο μήνες δεν θα επιστρέψει και θα τους περάσει στην Αμερική», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος της εκπομπής.

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