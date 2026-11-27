Συγκίνηση έχει προκαλέσει η απώλεια του Δημήτρη Καλλιβωκά. Το αφιέρωμα στον σπουδαίο ηθοποιό από την εκπομπή «Studio στις 3».

Το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, προκαλώντας συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, τις τελευταίες εβδομάδες, έδινε μάχη για την υγεία του, καθώς έπειτα από πτώση στο σπίτι του αναγκάστηκε να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, συμμετείχε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές παραγωγές και σειρές της τηλεόρασης, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην τέχνη της υποκριτικής.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με την εταιρεία παραγωγής της Φίνος Φιλμ και στάθηκε επάξια στο πλευρό άλλων σπουδαίων ηθοποιών.

Με αφορμή τη δυσάρεστη είδηση για την απώλειά του, η εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΙ τον τίμησε με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα.

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Στα πλαίσια του αφιερώματος, προβλήθηκε και ένα σύντομο απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ηθοποιός στον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το 2014.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο ηθοποιός είχε μιλήσει για την καριέρα του, τους ρόλους που ενσάρκωνε και την επιτυχία που γνώρισε. Είχε αναφερθεί στα συναισθήματα που βίωσε όταν πήγε για πρώτη φορά στο –τότε- καινούργιο στούντιο της Φίνος Φιλμ και είχε αναφερθεί στη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Ρένα Βλαχοπούλου.

Το σχόλιο του Θανάση Αναγνωστόπουλου για την συνέντευξη με τον Δημήτρη Καλλιβωκά

Με αφορμή το σύντομο απόσπασμα, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, θυμήθηκε τη συνάντησή τους πριν από περίπου 12 χρόνια.

Όπως είπε ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ο οποίος παρά την ατυχία που αντιμετώπισαν εκείνη την ημέρα, δεν παραπονέθηκε και του παραχώρησε τη συνέντευξη με χαρά.

Όπως εξήγησε ο παρουσιαστής, ο Καλλιβωκάς, ήταν ήδη τότε περίπου 85 ετών. Η συνάντησή τους είχε προγραμματιστεί να γίνει στον 7ο όροφο ενός ξενοδοχείου, όμως, το ασανσέρ εκείνη την ημέρα δεν λειτουργούσε.

Ο ηθοποιός τότε, προχώρησε και ανέβηκε τη σκάλα με χαμόγελο. Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ανέφερε: «Κάναμε τις συνεντεύξεις σε ένα ξενοδοχείο στον 6ο – 70 όροφο και εκείνη την ημέρα χαλάει το ασανσέρ. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Υπήρχε ένα πολύ μικρό ασανσέρ στην κουζίνα, το οποίο λειτουργούσε… Και λέμε, ο άνθρωπος που ήδη ήταν 85 ετών, να του πούμε να ανέβει με το ασανσέρ, μη ταλαιπωρηθεί. Όχι! Ανέβηκε πιο γρήγορα από εμάς. Ούτε γκρίνιαξε. Μου είχε κάνει εντύπωση… Τίποτα, μια χαρά».

Όταν ο Δημήτρης Καλλιβωκάς μιλούσε για την καριέρα και τις συνεργασίες του

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, στον ελληνικό κινηματογράφο υποδύθηκε, κατά κύριο λόγο, δεύτερους ρόλους, συχνά ενσαρκώνοντας ένα πλουσιόπαιδο, που όμως κατάφερε να τους κάνει ξεχωριστούς με τον δικό του τρόπο. Ο ίδιος, όπως αναφέρεται και στο αφιέρωμα της εκπομπής «Studio στις 3» το γνώριζε αυτό:

«Δεν είμαι πλουσιόπαιδο και αγωνίστηκα πολύ για να μπορέσω να ζήσω, να φτιάξω μια οικογένεια. Έτσι έδειχνε ο χαρακτήρας μου, το στιλ μου και με βάζανε να παίζω τα πλουσιόπαιδα. Εκείνη την εποχή έπρεπε να είναι αφελή, μορφωμένα ενδεχομένως αλλά επιπόλαια… Ενώ ο νέος ήταν απαραιτήτως φτωχός, αλλά τίμιος. Νίκος Ξανθόπουλος, Κούρκουλος… Νομίζω ότι έδειχνε μία αριστοκρατικότητα και τη χρησιμοποιούσαν οι σκηνοθέτες…».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε αναφερθεί στην πρώτη φορά που χρειάστηκε να βρεθεί στο – τότε – νέο στούντιο της Φίνος Φιλμ στα Σπάτα:

«Θυμάμαι τότε το καταπληκτικό, όταν κτίστηκε το στούντιο του Φίνου στα Σπάτα και είπε η Βουγιουκλάκη ότι ‘θα κάνω εγώ την έναρξη’ και μετά ήταν η Βλαχοπούλου που παίζω , κάνω το ‘Χαρέμι’. Όταν με το αυτοκίνητό μου πλησίαζα στα Σπάτα ψάχνοντας να βρω το στούντιο και το είδα, αυτό το τεράστιο στούντιο… Άρχισα να τρέμω… Τα χέρια μου έτρεμαν από τη συγκίνηση. Όταν έφτασα στην πόρτα και είδα τον φύλακα, βγαίνει και μου λέει ‘ο κύριος’, του λέω ‘Καλλιβωκάς’. Κοιτάζει το χαρτί του, μου λέει ‘Μάλιστα’ σηκώνει την μπάρα και λέω ‘Ποιος είμαι, που πήγα στα μεγάλα στούντιο της Αμερικής και της Αγγλίας;’».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή που αναφερόταν στη Ρένα Βλαχοπούλου και τη συνεργασία τους: «Αγαπώ τη Ρένα και θα τη θυμάμαι όλη μου τη ζωή. Ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Πολύ απλή, ειλικρινής, τίμια. Γι’ αυτό και είχε τρομακτική ανταπόκριση με το θεατή. Ήταν τόσο αληθινή πάνω στη σκηνή… Με τη Ρένα έπαιξα και στον κινηματογράφο», περιέγραφε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς.

Στο τέλος του αποσπάσματος, ο ηθοποιός, αναφερόταν στην Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Για να μιλήσω για την Αλίκη Βουγιουκλάκη… Ήταν μία άψογη ηθοποιός, μία άψογη συνάδελφος, άψογη επιχειρηματίας. Ήταν και πρωταγωνίστρια και σταρ, και θιασάρχης και επιχειρηματίας. Στο σινεμά, η Αλίκη ήταν ‘τέρας’. Γιατί; Γιατί ήταν σταρ και ο σταρ έχει κανόνες, τους οποίους πρέπει να υπηρετήσει για να παραμείνει σταρ. Αυτό, η Αλίκη το υπηρέτησε με μεγάλη ευλάβεια, γι’ αυτό και όποιος κοντραριζόταν με την Αλίκη στο ρόλο, όχι σαν άνθρωποι, ακόμα και τους άλλους ρόλους, τους εκμηδένιζε», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Καλλιβωκάς.

«Στο ελεύθερο θέατρο, δεν με έκαναν πρωταγωνιστή, γιατί δεν έκανα για πρωταγωνιστής. Έκανα, όμως, για να παίζω ρόλους και να συμπληρώνω τους θιάσους και πάντα με φώναζαν στο θέατρο. Όπως και στον κινηματογράφο, είχα αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα να μην έχω ζητήσει πάνω από δέκα φορές στη ζωή δουλειά. Ζήτησα στη Λαμπέτη, Βουγιουκλάκη, με Καρέζη μια φορά. Όλες τις άλλες δουλειές καθόμουν στο σπίτι, δυστυχώς, γιατί άλλαξε η νοοτροπία μου και αυτό με καθήλωσε…», έλεγε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς για την καριέρα του.

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