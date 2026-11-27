«Στο κόκκινο» η κίνηση, ποια σημεία θα ταλαιπωρήσουν τους οδηγούς που θα βγουν τωρα στο δρόμο.

Έντονη είναι η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής ανήμερα Black Friday με αρκετά σημεία να παρουσιάζουν έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία, όπως αποτυπώνεται στον χάρτη κίνησης.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση είναι αυξημένη σε μεγάλο τμήμα του δρόμου, από το ύψος του Αιγάλεω και του Περιστερίου έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Μεταμόρφωση, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και βορειότερα, προς την Κηφισιά.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά του εμπορικού και ιστορικού κέντρου, στο Κολωνάκι, την Πλάκα και το Παγκράτι, καθώς και κατά μήκος της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείων, με καθυστερήσεις σε διάφορα τμήματα από τους Αμπελόκηπους προς το Χαλάνδρι, την Αγία Παρασκευή και το Μαρούσι. Στην Αττική Οδό, η κυκλοφορία παρουσιάζει δυσκολίες κυρίως στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση προς το Μαρούσι και τον Γέρακα.

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Στα δυτικά προάστια, αυξημένη κίνηση παρατηρείται γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Δραπετσώνα, στο Χαϊδάρι, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση προς τον Σκαραμαγκά. Τέλος, στα νότια προάστια, τμηματικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Ηλιούπολης, της Αργυρούπολης και του Ελληνικού, καθώς και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Η κατάσταση στην Αττική Οδό: Πού έχει καθυστερήσεις

Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή σε συγκεκριμένα σημεία.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις 5΄-10΄ σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία, ενώ από τη Μεταμόρφωση έως την Πεντέλης οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10΄-15΄.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η κίνηση είναι αυξημένη με καθυστερήσεις 5΄-10΄ από την Πλακεντίας έως την Κηφισίας, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά.

{https://x.com/aodostraffic/status/2126324685080047791}