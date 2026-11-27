Ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Κόμο-Γιουβέντους και Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς και οι αγώνες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA.

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ξεχωρίζει από το αθλητικό πρόγραμμα της MagentaTV για την εβδομάδα 27/11-3/12. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Κυριακή 29/11 (21:00, Magenta Sport 1 League) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στα κανάλια Magenta Sport θα μεταδοθούν, επίσης, τα ματς Βόλος Elabet-Αστέρας Aktor (28/11, 17:00, Magenta Sport 2 League), Κηφισιά Tutu Deals-Καλαμάτα (28/11, 20:00, Magenta Sport 1 League) και ΟΦΗ-Λεβαδειακός (29/11, 17:30, Magenta Sport 1 League). Ένα μεγάλο ντέρμπι έρχεται και από τα γήπεδα της Ισπανίας την Τετάρτη 2/12, με την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:30, Magenta Sport 3 League), ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και το ματς Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Magenta Sport 4 League), για την 23η αγωνιστική της LaLiga EA Sports. Οι δύο αγώνες διεξάγονται νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό τους, λόγω της συμμετοχής των τεσσάρων ομάδων στο Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Από το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της LaLiga EA Sports ξεχωρίζουν τα ματς Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (28/11, 19:30, Magenta Sport 3 League), Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (28/11, 22:00, Magenta Sport 3 League) και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια-Μπαρτσελόνα (29/11, 17:15, Magenta Sport 4 League). Στη Serie A, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Τορίνο-Λάτσιο (28/11, 19:00, Magenta Sport 1 & Start), Ίντερ-Τζένοα (28/11, 21:45, Magenta Sport 1 & 4K), Ρόμα-Μόντσα (29/11, 19:00, Magenta Sport 1), Κόμο-Γιουβέντους (29/11, 21:45, Magenta Sport 1) και Κάλιαρι-Μίλαν (30/11, 21:45, Magenta Sport 2 & Start) για τη 13η αγωνιστική, ενώ από τη Liga Portugal Betclic ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (29/11, 22:30, Magenta Sport 2 & Start) για τη 12η αγωνιστική.

Στο NBA, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μαϊάμι Χιτ στις αναμετρήσεις με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (29/11, 22:30, Magenta Sport 4) και τους Ατλάντα Χοκς (2/12, 02:30, Magenta Sport 4). Από το πρόγραμμα της εβδομάδας ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Νιου Γιορκ Νικς-Ατλάντα Χοκς (30/11, 01:00, Magenta Sport 5), Χιούστον Ρόκετς-Λος Άντζελες Λέικερς (1/12, 02:30, Magenta Sport 4) και Φιλαδέλφεια 76ερς-Ντένβερ Νάγκετς (3/12, 02:00, Magenta Sport 4).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στη Βαλένθια πέφτει η αυλαία της φετινής σεζόν του MotoGP. Με τον Μαρκ Μάρκεθ να είναι ο φετινός πρωταθλητής, το ενδιαφέρον στρέφεται στη «μάχη» για τη δεύτερη θέση, με τους Χόρχε Μαρτίν και Μάρκο Μπετζέκι να έχουν απόσταση δύο βαθμών, αλλά και στη διεκδίκηση του τίτλου των κατασκευαστών ανάμεσα σε Aprilia και Ducati. Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου 27-29/11 θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 5, με αποκορύφωμα τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς (29/11, 14:30).

Τον παλμό των εξελίξεων από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της MagentaTV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (29/11, 17:00) και Άρης-Ολυμπιακός (29/11, 19:00) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από την Premier League ξεχωρίζουν τα ματς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (28/11, 17:00), Έβερτον-Λίβερπουλ (29/11, 14:00), Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (29/11, 18:30), Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2/12, 22:15) και Μπρέντφορντ-Άρσεναλ (2/12, 22:15). Στη Bundesliga, το ενδιαφέρον στρέφεται στα ματς Αμβούργο-Μπάγερν (28/11, 16:30) και Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν (29/11, 20:30).

Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπεσίκτας (4/12, 19:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν (4/12, 21:15).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών Magenta Sport για την εβδομάδα 27/11-3/12 εδώ