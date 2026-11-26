Και επίκεινται σοβαρές αναταράξεις με τα... «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το Μέγαρο Μαξίμου την εν εξελίξει έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» της ΤΕΧΑΝ.

Παρά το γεγονός ότι η έρευνα των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελών ήταν γνωστή εδώ και πάνω από ένα έτος, πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως στο κυβερνητικό στρατόπεδο ήταν καθησυχασμένοι πως αυτή δεν έχει προχωρήσει σε σημείο να ασκηθούν διώξεις. Αυτό το κλίμα εξάλλου «εξήγαγαν» από το κυβερνείο και σε συνομιλητές για το θέμα.

Για αυτό το λόγο και η είδηση για τις τρεις πρώτες συλλήψεις στο πλαίσιο των ερευνών για ενδεχόμενη διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων έπεσε σα βόμβα στο κυβερνητικό επιτελείο. Αυτό που ανησυχεί ωστόσο περισσότερο από όλα δεν είναι οι τρεις συλλήψεις που έχουν ήδη γίνει, αλλά το τι ακριβώς ακολουθεί, στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας, την οποία παίρνουν στα χέρια τους οι δικηγόροι των συλληφθέντων το απόγευμα της Πέμπτης.

Δηλαδή μέχρι πού φθάνει η έρευνα. Οι πληροφορίες της στήλης κάνουν λόγο για πλήθος κορυφαίων αυτοδιοικητικών (περιφερειάρχες και δήμαρχοι), στη συντριπτική πλειοψηφία τους προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην προμήθεια υπερκοστολογημένων σπιτιών ανακύκλωσης από την ΤΕΧΑΝ. Παραμένει ασαφές μέχρι τη συγγραφή του παρόντος κατά πόσο υπάρχει εμπλοκή και προσώπων που έχουν διατελέσει σε υπουργικούς θώκους.

Το μόνο σίγουρο είναι πως επίκεινται σοβαρές αναταράξεις...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ν.Α.