Παρών στην τελετή ανακήρυξης ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο «Αντωνάκης» επέστρεψε στο σπίτι του.

Η ιστορική «Οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα ανακηρύχθηκε επίσημα «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου σε μια συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26/11 στην οδό Τριπόδων, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), παρουσία του πρωταγωνιστή της εμβληματικής ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», Γιώργου Κωνσταντίνου.

Από το 2015, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου διατηρεί τον κατάλογο των «Θησαυρών του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού», αναδεικνύοντας τοποθεσίες με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για την ιστορία του ευρωπαϊκού σινεμά (όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και η Μεγάλη Ρόδα του Λούνα Παρκ της Βιέννης).

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διαφύλαξη αυτών των εμβληματικών χώρων για τις επόμενες γενιές.



Το 2026, η Οικία Κοκοβίκου εντάχθηκε επίσημα σε αυτόν τον κατάλογο. Προηγήθηκε το 2022 ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης, ως το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάχθηκε στον κατάλογο από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, λόγω της σύνδεσής του με το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα παραδοσιακής αθηναϊκής κατοικίας, το οποίο έμεινε στην ιστορία μέσα από την εμβληματική ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού.

{https://youtu.be/2h8X6GhDr_Q?si=2bGOtC2cXoe5HKU4}



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Γιώργος Κωνσταντίνου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην συμπρωταγωνίστριά του, την αλησμόνητη Μάρω Κοντού, λέγοντας με συγκίνηση ότι αν και δεν πρόλαβε να ζήσει αυτή τη σημαντική στιγμή, ελπίζει πως «το πνεύμα της ίσως να είναι παρόν με κάποιο τρόπο» στην εκδήλωση.



Με τη δική του διαχρονική παρουσία, η νέα αυτή ευρωπαϊκή διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία, καθώς ο «Αντωνάκης» εξακολουθεί να εμπνέει το κοινό, βλέποντας το κινηματογραφικό του σπίτι να περνά επίσημα στην αθανασία του ευρωπαϊκού σινεμά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2026, το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη αυτού του διατηρητέου ιστορικού τοπόσημου του ελληνικού κινηματογράφου.

Συγκεκριμένα, το σπίτι του «Αντωνάκη και της Ελένης», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου, στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΠΟ για τη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων στο κέντρο της Αθήνας.

Το κτίριο, συνολικής επιφανείας 266 τ.μ., είναι τριώροφο με ξύλινο συνεχές χαγιάτι, σε όλες τις στάθμες, ανταποκρινόμενο στα πρότυπα της πρώιμης οθωνικής περιόδου.

Η ανακήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2027.