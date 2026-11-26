Στη ΜΕΘ δύο σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του λόγω της γρίπης και δύο εξαιτίας του κορονοϊού την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου σημείωσε μείωση σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα. Καταγράφηκε ένας θάνατος και δύο σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ έγιναν 115 εισαγωγές, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα (90).

Το χρονικό διάστημα 16-22 Νοεμβρίου συνεχίστηκε η αυξητική της θετικότητας στον κορονοϊό και καταγράφηκαν δύο θάνατοι και μία διασωλήνωση. Έγιναν 232 εισαγωγές λόγω κορονοϊού, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα (243).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, με αυξητική τάση στην επικράτεια. Έντονα αυξητική είναι η τάση στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, περιοχές όπου το επίπεδο είναι υψηλό.

Σε μέτριο επίπεδο είναι το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο γρίπης τύπου Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών.

ΕΟΔΥ: Τα επιδημιολογικά δεδομένα για γρίπη και κορονοϊό

Η σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις την εβδομάδα 16-22 Νοεμβρίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσιάζει ανοδική τάση. Την εβδομάδα 47/2026 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 47/2026 παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 47/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Την εβδομάδα 47/2026 καταγράφηκαν 232 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=243).

- Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 47/2026 καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και δύο νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 47/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 99.

- Κατά την εβδομάδα 47/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ξεπέρασε το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) η θετικότητα παρουσίασε μείωση.

- Την εβδομάδα 47/2026 καταγράφηκαν 115 νέες εισαγωγές γρίπης, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=90).

- Την εβδομάδα 47/2026 καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την 47/2026 έχουν καταγραφεί 20 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και έξι θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 47/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 176.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την εβδομάδα 47/2026, μεταξύ 934 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 70 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, και συγκεκριμένα 67 τύπου Α και τρία τύπου Β.

- Από τα 60 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 56 (93%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τέσσερα (7%) στον υπότυπο Α(Η3).

- Κατά την εβδομάδα 47/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο γρίπης τύπου Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 47/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας, ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI. Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του RSV των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Διαβάστε ΕΔΩ όλη την έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις